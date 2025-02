Gdje je ljepotica koja je igrala ćerku Milene Dravić: Vrelim kadrovima sve bacila na koljena, a da je vidite danas

Ana Simić danas je u zrelim godinama, a i dalje je lepa kao u vreme svoje najveće slave.

Izvor: Printscreen/YouTube

Ukoliko ste gledali film "Tesna koža" ili "Nije lako sa muškarcima", sigurno se sjećate lepe Ane Simić, mlade glumice koja je preko noći zaludjela čitavu Jugu.

Njenom ljepotom mnogi su bili opčinjeni, a kadrovi u kupaćem kostimu posebno su svojevremeno podigli prašinu.

Podsjetimo, ona je u "Nije lako sa muškarcima" igrala najstariju ćerku Milene Dravić, a kako je kasnije pričala, ovo iskustvo za nju je bilo nezaboravno.

- Bila sam jako mlada, a glumila sam sam Milenom Dravić, Ljubišom Samardžićem, a opet je to bila velika uloga. Imala sam 18 godina, a bila sam druga godina Fakulteta dramskih umjetnosti. Bilo je vrlo čupavo jer moj profesor Minja Dedić nije dozvoljavao studentima da rade dok ne završe akademiju. Ja sam to uradila i on je to saznao iz novina da sam tog ljeta snimala i kad sam došla na fakultet, bilo je vrlo opasno. Naravno, oprostio mi je. Volio me je, bila sam stvarno mlada, kao dete od 16 godina sam upisala fakultet i to je pripisao mom pubertetu - kazala je glumica svojevremeno.

Izvor: Printscreen/YouTube

Inače, posle filma "Nije lako sa muškarcima", Ana je odbila čak sedam uloga, i skoncentrisala se na rad u pozorištu.

– Ja sam bila razmažena glumica posle tog filma. Taj film je imao jedan standard i bio je pristojan i tačan u svakom smislu i mislila sam da svaki sledeći film mora da bude toliko dobar, zahtjevan za glumu, pa sam ja onda malo i odbijala filmove. Sedam filmova sam posle toga odbila. Igrala sam svašta i u Pozorištu na Terazijama, to su uglavnom mjuzikli i uživam u svakom projektu koji sada radim - iskrena je Ana.

Izvor: YouTube/screenshot/Filmovi Muzika

Ona i dan danas oduzima dah ljepotom, a za savršen izgled u 60. godini "krivi" konstantne probe koje ima u pozorištu na Terazijama.

Izvor: Printscreen/Linkedin

U isti mah, Ana je veoma posvećena privatnom životu i svaki slobodan trenutak koristi kako bi ga provela sa prodicom. Dugo je u braku sa kolegom Goranom Šmakićem sa kojim ima sina Davida, a osim pozorišta, baci se i sinhronizacijom crtanih filmova.

Izvor: Mondo Jelena Sitarica