Godinama mislio da ima bipolarni poremećaj, sad otkrio drugu dijagnozu: Kanje progovorio šta mu najteže pada

Ranije mu je dijagnostikovan bipolarni poremećaj, ali ga je njegova 30-godišnja supruga, Bjanka Censori podstakla da potraži drugo mišljenje.

Kanje Vest je tokom razgovora sa Džastinom Labojem u podcastu "The Download" otkrio da mu je dijagnostikovan autizam. Ranije mu je dijagnostikovan bipolarni poremećaj, ali je njegova 30-godišnja supruga, Bjanka Censori, sumnjala u tačnost te dijagnoze, i podstakla ga da potraži drugo mišljenje.

"Rekla mi je da joj se ne čini da sam bipolaran, i nagovorila me da odem lkekaru. Ispostavilo se da imam autizam", rekao je 47-godišnji reper.

Sada bolje razumije svoje ponašanje

Kontroverzni reper podsjetio se 2018. godine, kada je nosio kapu sa natpisom "Make America Great Again" i javno podržavao Donalda Trampa. "Nosio sam tu kapu jer mi se Tramp generalno sviđa. A kada su mi ljudi rekli da to ne radim, samo sam se još više držao te odluke. To je moj problem", rekao je.

Vest je otkrio da je dijagnoza promijenila njegov pogled na prošla ponašanja. Nedavno je izjavio da je teško kontrolisao određene aspekte svog života, kao što su bankovni računi i objave na društvenim mrežama, zbog autizma koji mu je dijagnostikovan kao odrasloj osobi.

Što je autizam? Autizam je neurološki razvojni poremećaj koji utiče na komunikaciju, socijalnu interakciju i ponašanje. Simptomi variraju od blagih do težih. Glavne karakteristike autizma su poteškoće u socijalnoj interakciji i komunikaciji, ponavljajuća ponašanja i ograničeni interesi, osjetljivost na zvukove, svjetlo, dodir ili mirise i moguće teškoće u razumijevanju emocija. Tačan uzrok nije poznat, ali istraživanja pokazuju da genetika i spoljni faktori igraju važnu ulogu. Autizam se obično dijagnostikuje u ranom djetinjstvu posmatranjem ponašanja i razvojnim testovima.

Kaže da sličnu reakciju ima i kada mu fanovi sugerišu da bi trebao da objavi nov album. Kanje kaže da uvijek napravi suprotno, i da je jako tvrdoglav.

"Jako mi je teško, jer mi je autizam dijagnostikovan kao odraslom čovjeku. Ne mogu kontrolisati svoj bankovni račun i ono što pišem na Tviteru", dodao je.

