"Imala je peh, zabranila mi je": Kaja Ostojić otkrila šta njena ćerka tačno radi za Donalda Trampa

Kaja ne krije da je veoma ponosna, a predstoji joj i putovanje kod ćerke u Ameriku.

Pjevačica Kaja Ostojić ne krije da je ponosna na naslednicu koja je trenutno u Americi i koja radi za novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kaja se pohvalila na društvenim mrežama da je njena ćerka završila u prenosu sa inauguracije Donalda Trampa, a sada se oglasila za domaće medije i otkrila više detalja.

"Ona je u Trampovom marketinškom timu, ali je ona meni zabranila da pričam o tome. To su neke približno tačne informacije, ne bih detaljisala, ne bih da joj tamo nešto pokvarim. Ne znam kako se provela, još uvijek me nije zvala, ne mogu da je uhvatim. Imala je neki peh, propustila je jedan let, drugi je bio otkazan i u odlasku je imala problem sa letovima. Sa tim letovima je doživjela popriličan pakao. Pošto je razlika u vremenskim zonama, nismo stigle da se čujemo. Dobila sam samo slike, čekam detaljnije informacije", priznala je Ostojićeva.

Kaja je otkrila i da planira da ide u posjetu kod ćerke:

"Planiram da idem tamo, možda krajem feburara, početkom marta. To je neki moj plan, a što se nje tiče, ona bi trebalo da dođe ovdje u julu. Idemo svi porodično na koncert “Guns N’ Roses”. Kupili smo i za nju kartu."

Podsjetimo, Kaja je Nikolinu dobila sa bivšim mužem Nikolom Dragojlovićem sa kojim nije u dobrim odnosima. Kao što je već poznato, Kaja je Nikolinu rodila kada je imala samo 19 godina, pa i ne čudi da izgledaju kao sestre, što im redovno govore i zbog čega dobijaju najlepše komplimente.

