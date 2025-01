Napisala hit narodnjak, kolega ga otplaćivao u pet rata: Kaja Ostojić otkrila koliko je para zaradila od ove pjesme

Pjevačica Kaja Ostaojić je autor pjesme "Grešnice i vile"

Pjevačica Kaja Ostojić nekoliko puta do sada se proslavila i kao tekstopisac. Ona je zaslužna za hit naodnjak "Grešnica i vila" koji je, prije skoro 15 godina, proslavio Dejana Matića.

Pjevačica je otkrila da pjesma nije odmah završila kod Dejana i da je bilo govora o tome da je ona sama otpjeva.

"Moji bližnji su me tjerali da je ostavim za sebe, međutim, ja nekako nisam u tome sebe vidjela. Vjerovali ili ne, ova pjesma je bila prvo kod Igora Popovića. Ja sam tu pjesmu njemu tada prodala za neki smiješan novac", počela je priču Kaja, pa otkrila koliko je naplatila tada kolegi:

"Na pet rata, 1.500 eura. Zar to nije smiješan novac za muziku i tekst? On je tu pjesmu stavio kao neki "B4" na svoj tadašnji album i desilo se da ta pjesma uopšte nije bila primijećena, u tom aranžmanu, u toj njegovoj priči".

Kaja je potom otkrila i kako je pjesma došla kod Dejana Matića i zaista postala veliki hit.

"Nakon godinu, dvije, tri, ne mogu da se sjetim sad koliko je prošlo, srela sam se sa Dejanom Matićem na slavi kod moje kume Maje Marijane. On me je pitao za tu pjesmu, ja sam mu rekla da ću je za zadovoljstvom prepustiti. On je ubrzo posle toga snimio album, gdje su bili pokojna Marina i ne znam ko sve od autora, a stavio je, naravno, tu pjesmu gdje ona zaslužuje da bude. Mislim da je čak bila "A1" i najviše se izdvojila od svih pjesama na albumu. Mislim da sam mu čak i isto naplatila", ispričala je Kaja u emisiji "Intrigantno".

