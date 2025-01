Mnoge iznenadilo koliko je visoka Đina Džinović: Melini nije ni do brade, a pravi šok je istina o njenoj kilaži

Lijepu influenserku pojedinci su drugačije zamišljali.

Đina Džinović je trenutno jedna od najpopularnijih mlađih influenserki na domaćoj sceni, te ne čudi što njene pratioce zanima svaki detalj iz njenog života.

Ona je veoma aktivna na mrežama, gde deli detalje svoje svakodnevice, a posebno voli da ističe svoju vitku figuru.

U poslednje vrijeme veoma često putuje i kod majke Meline, a jednom njihovom zajedničkom fotografijom nehotice je otkrila ono što su o njoj mnogi guglali - visinu.

Interesantno je da Đina na fotografijama izgleda veoma visoko, no, istina je po svemu sudeći drugačija. Kada je nedavno pozirala sa majkom, nakon modne revije u Monaku, mnogi su ostali u šoku kada su shvatili da je mlada influenserka gotovo za glavu niža od Meline.

S obzirom da je Melina Galić visoka 182 cm, veruje se da Đina ima visinu od 170cm.

Što se težine tiče, ona izgleda veoma vitko, ali o kilaži rijetko govori. Fotografije objavljene prije par godina na kojima je Đina u bikiniju, natjerale su korisnike društvenih mreža da kažu kako je Melinina i Harisova ćerka premršava, ali ona to tako ne vidi:

"Bila sam kao loptica, Đina od pre dvije godine i ova sada su potpuno dvije različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vježbam, iako to vrlo rijetko činim, ali to su neke stvari koje dijelim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofalne probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je. Dohvatio me je između ostalog i pubertet, stoga pokušavam da djevojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar, " rekla je ranije Đina za Blic.

Jednom prilikom je na Istagramu odgovorila i kako održava vitku liniju. Iako u poslednje vreme često postavlja fotografije iz teretane, te je jasno da se dodatno posvetila svom izgledu, Đina je priznala i da se služi "trikovima".

"Kako si tako mršava? Ništa mi ne pomaže, ali mi fazon treba 5 kilograma da skinem za mjesec dana", glasilo je jedno od pitanja koje je dobila.

"Nisam ja 'mršava' samo baš dobro fotošopiram, ali nisam ni debela iskreno. Šalim se, top sam, ali ne šalim se, mnogo se fotošopiram. Nemam pojma, ja kada hoću da smršam uzmem one ishrane što ti dostave za taj dan šta jedeš", odgovorila je Đina priznavši da Fotošopom i drugim, sličnim aplikacijama zapravo dotjeruje svoje fotografije.

Pogledajte koliko se promenila Đina za sve ove godine:

