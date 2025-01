POSLE 4 GODINE, NASTAVLJA SE RAT IVANE SELAKOV I LUKASA: Aca ima veliki problem, kriv je njegov menadžer!

Prije četiri godine dvoje pevača su se sukobili oko duetske pjesme. Iako je prošlo dosta vremena od toga, Ivana sada opet kritikuje bivše saradnike, koji joj nisu ostali dužni

Krajem ljeta 2021. godine glavna vijest na domaćoj estradi danima je bilo žestoko javno prepucavanje i prekid dugogodišnje saradnje između Ace Lukasa i Ivane Selakov, koji su do tad snimili čak četiri dueta.

Kako je tada napisala Ivana nekoliko sati po objavljivanju spota za pjesmu "Svatovi", ona je od strane pjevača bila moralno i materijalno prevarena, zbog čega je pjesma uklonjena sa Jutjuba. Lukas joj je odgovorio da ne bi imala ni za hleb da nije bilo njega, dok je njegov menadžer i producent Saša Mirković izjavio da ih je Selakov oštetila za 21.000 eura.

Pjevačica je posle četiri godine opet pričala o ovoj temi.

"To sa Lukasom se desilo jer je bio jedan veliki problem s njegovim menadžerom. Ja sam nekako prva stala i otvoreno rekla da čovjek ima problem i da jednostavno nije dobro odigrao poslovne poteze i da neću da trpim nepravdu. I nakon toga što se meni desilo, desilo se i Milici Pavlović, Jeleni Karleuši i Ceci Ražnatović, Maji Berović i mnogima (izbrisane su im duetske pjesme s Acom Lukasom s Jutjuba, prim. aut.)" - započela je Ivana priču za televiziju "E", pa nastavila:

"Neka je Lukas deset puta veća zvijezda od mene, ali hoću da stanem u svoju odbranu i da kažem da sam sve u životu i ovom poslu radila ispravno i da neću da ćutim. To je za mene bio jedan jako stresan period jer mi je telefon zvonio 500 puta dnevno, mediji su me stalno zvali" dodala je pjevačica.

"Kurir" je pozvao Sašu Mirkovića da odgovori na Ivaninu izjavu.

"Vjerovatno je to jedino vrijeme da je njoj uopšte zvonio telefon i da se neko interesovao za nju. Niko ne može džabe da koristi moja producentska prava kao ni Lukasova izvođačka. Od predmetne gospođice sam napravio javnu ličnost tako što sam je odveo na Evroviziju da pjeva prateće vokale Mariji Šerifović. Do tada je radila samo u zatvorenim i tajnim sobama, niko nije znao ni kako se zove. Svaki put kad neko bude pokušao da otme nešto što je naše bez nadoknade i saglasnosti proći će isto kao Ivana Selakov." navodi on i dodaje:

"Nju ne boli njeno nemanje karijere nego duatska pjesma sa Lukasom preko koje je jedino bila prepoznatljiva. Predložio sam njoj i njenom suprugu da se zarada podijeli, ali oni si bili alavi i nisu na to pristali. Kad su dali svoj odgovor pjesma je srušena sa kanala i nikada neće imati mogućnosti da izvede tu pjesmu sa Lukasom. Dovoljno sam joj dao na popularnosti oko Evrovizije, evo i sada na osnovu ovog članka joj želim da bar dvije tezge ubode" - poručio je Mirković.

Lukas nije želio previše da se obazire na Ivaninu izjavu.

"Saša je sve lepo rekao, ne bih ništa više dopunio. Ja se ne bavim nebitnim likovima poput Ivane Selakov" izjavio je Aca za Kurir.