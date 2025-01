Baldoni objavio eksplozivne snimke sa dokazima da Blejk laže: Glumica tvrdi da se vidi da joj je neprijatno

Na snimcima se nalazi kompletan zapis sporne konverzacije između Baldonija i Blejk Lajvli.

Nakon što je Blejk Lajvli u šokantnoj tužbi optužila Džastina Baldonija da ju je se*sualno uznemiravao tokom snimanja plesne scene u filmu "It Ends with us", tako što je prešao usnama niz njen vrat i rekao joj: "Tako lepo mirišeš", glumac je odlučio da reaguje i otkrije šta se zaista dešavalo na setu.

Lajvli je tvrdila da niko nije čuo komentar jer su mikrofoni bili isključeni. Međutim, oprema Baldonija je zapravo sve vreme bila uključena - a glumac je Dejli Mejlu poslao snimke sve tri scene koje ruše tvrdnje Lajvlijeve.

Snimci pokazuju koliko su dvoje zvezda bili prijateljski nastrojeni pre nego što je sve krenulo po zlu. Smejali su se i šalili, čak i na račun veličine Baldonijevog nosa i razgovarali o tome kako provode vreme sa svojim supružnicima.

Na snimcima se nalazi kompletan zapis sporne konverzacije, koja se odvija oko sedmog minuta. Jasno je da je komentar o tome kako "lepo miriše" bio odgovor na Lajvlin komentar o njenom "sprejteningu" (sprej za potamnjivanje kože) dok su snimali romantičnu scenu plesa.

Baldoni govori Lajvlijevoj da mu brada verovatno dodiruje njenu kožu, na šta ona odgovara da mu verovatno otavlja tragove njenog sprej tena. Baldoni zatim kroz šalu kaže: "Dobro miriše", nakon čega se oboje smeju, a Lajvli mu objašnjava da miris zapravo potiče od šminke za telo.

I dok montaža zaista prikazuje Baldonija kako se približava vratu Lajvlijeve kao deo scene u kojoj glume ljubavnike, razgovor među njima je profesionalan, sa fokusom na osvetljenje i njihove partnere.

Snimak, koji predstavlja neobrađeni materijal sa seta filma "It Ends With Us", sadrži zvuk i dostavila ga je Dejli Mejlu Baldonijeva produkcijska kuća Wayfarer, i njegov advokat Brajan Fridman, koji je ranije izjavio da Baldoni nema šta da krije.

Blejk Lajvli se odmah oglasila

Blejk Lajvli je prvi put prekinula tišinu i oglasila se povodom "inkriminišućeg" videa Džastina Baldonija, tvrdeći i dalje da je kolega "pokušao da je poljubi". Glumica tvrdi da eksplozivni video koji je objavio Dejli Mejl dokazuje da joj je bilo neprijatno tokom snimanja.

"Džastin Baldoni i njegov advokat se možda nadaju da će ovaj poslednji potez preduhitriti štetne dokaze protiv njega, ali sam video je inkriminišući", navodi njen pravni tim.

Advokati glumice tvrde da video "pokazuje kako se Baldoni više puta naginje prema Lajvlijevoj, pokušavajući da je poljubi, ljubi joj čelo, trlja lice i usta o njen vrat, prelazi prstom preko njenih usana, dodiruje je, govori kako lepo miriše i razgovara sa njom van karaktera."

"Svaki kadar objavljenog snimka potvrđuje, do poslednjeg slova, ono što je Lajvli opisala u paragrafu 48 svoje tužbe."

Advokat Lajvlijeve dodaje, da nijedna intimnost prikazana u videu iz filma koji je Baldoni režirao i u kojem je glumio zajedno s njom - nije bila koreografisana.

"Svaki trenutak ovoga je Baldoni improvizovao, bez prethodnog dogovora ili pristanka, i bez prisustva koordinatora za intimne scene. Baldoni nije bio samo kolega Lajvlijeve, već i režiser, glava studija i njen poslodavac."

Pravni tim Lajvlijeve tvrdi da njeno "odmicanje" od Baldonija tokom scene nije bila gluma, i da snimci pokazuju kako je "više puta tražila da se fokusiraju na dijalog između likova."

"Svaka žena koja je neprimereno dodirnuta na radnom mestu prepoznaće nelagodnost Lajvlijeve. Prepoznaće njene pokušaje da kroz šalu ublaži neželjeni kontakt. Nijedna žena ne bi trebalo da preduzima odbrambene mere kako bi izbegla da je poslodavac dodiruje bez njenog pristanka."

Njen tim tvrdi da je objavljivanje videa u medijima "još jedan primer neetičkog pokušaja manipulacije javnošću" i "nastavak uznemiravanja i odmazde."

"Nastavljamo napore da primoramo Baldonija i njegove saradnike da odgovaraju pred sudom, pod zakletvom, a ne kroz režirane medijske trikove", izjavio je njen advokat.

