Bivši Kim Kardašijan objavio video sa golom Pamelom: Sraman snimak izazvao lavinu reakcija, ljudi javno negoduju

Sraman potez bivšeg Kim Kardašijan, objavio video sa golom Pamelom Anderson

Izvor: YouTube/Movieclips, Instagram printscreen/kimkardashian

Taman kada se mislilo da Kanje Vest ne može više da nas iznenadi, reper je ponovo povukao potez koji je ostavio svijet u šoku.

Bivši muž Kim Kardašijan, o kom se u poslednje vrijeme više priča zbog golih izdanja njegove nove žene Bjanke Sensori, sada je odlučio da podsjeti pratioce na rane "radove" Pamele Anderson.

On je na svoja druga dva profila podijelio stari snimak Pamele sa proslave rođendana Hjua Hefnera, na kojoj se pojavila sa tortom u rukama i bez odjeće.

Video datira iz 1990. godine i isječak je iz rijalitija "The girls next door", ali je u pozadini videa Kanje pustio pjesmu svoje još neobjavljene numere "Hide your bitch".

Snimak se proširio na društvenim mrežama brzinom svjetlosti, a ljudi nisu mogli da sakriju zgroženost zbog postupka repera, posebno jer je činjenica da se Pamela poslednjih godina zalaže za drugačiji tip života, prirodan izgled, često se pojavljujući na događajima potpuno bez šminke, čime šalje poruku samopouzdanja i autentičnosti.

Takođe je javno govorila i o problemima sa "slikom u ogledalu" i paklu koji je prošla u ranim godinama.

"Kanje, prestani, nisi po*no sajt", "Nisko i jadno", "Čemu ovo", "Sramota me tvoje sramote", "Žena je ostavila ovo u prošlosti, nema potrebe za ovim", "Zašto toliko mrziš žene", "Inspiraciju za Bjanku nalazi u Pameli?", samo je djelić komentara koji se mogao pročitati nakon objave Vesta.

Nažalost, Kanje ne smatra da je pogriješio, te je tako i tokom braka sa Kim iznosio u javnost detalje njihove privatnosti, a sa novom suprugom otišao je i korak dalje.

Ne samo da Bjanka u javnosti mora da se pojavljuje u provokativnim izdanjima, već Kanje kao da se trudi da je uslikaju u što škakljivijim situacijama, kao da želi da je ponizi.

Ye just posted pictures with Bianca on Instagrampic.twitter.com/KdMpiArIsa — Donda Times (@dondatimes)January 2, 2024

Izvor: Mondo Jelena Sitarica