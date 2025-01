Nasrnuo na voditelja, bio u pritvoru, pretio Saši Vidiću: Ko je imućni suprug Didi Džej i čime se zapravo bavi?

Rokvić je nasrnuo na srpskog voditelja sada već dane 2014. jer je Didi nazvao starletom.

Kao bomba je odjeknula vest da se dve firme Danijela Rokvića, supruga pevačice Dijane Didi Rokvić, koje je osnovao u Austriji, nalaze pred stečajem, saznaje Kurir.

Prema informacijama dostupnim na zvaničnom sajtu privrednog suda u Austriji, jasno se vide detalji o poslovanju preduzetnika i njegovim finansijskim poteškoćama.

Danijel je u žiži medija nakon što je otkriveno da je muž pevačice Dijane Janković, ali pre toga javnost za njega nije znala, kao ni čime se bavi.

Ko je muž Dijane Janković?

Pevačica Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, već dugi niz godina je u braku sa srpskim preduzetnikom i IT stručnjakom Danijelom Rokvićem koji je od nje stariji čak 20 godina i ima troje dece.

Iz prethodnih veza i sa Dijanom ima troje dece, a rođen je 1966. godine u Beogradu. 2013. godine venčao se sa Dijanom Janković u Monte Karlu. Crkveno venčanje je održano u katedrali u Monaku. Ceremoniju je obavio pravoslavni sveštenik koji je doputovao iz Pariza.

Slavlje su nastavili u hotelu koji se nalazi na samoj obali, a Daniel je za prvi ples izabrao suprugin hit "Živelo more".

Pre nekoliko godina je objavljeno da je Rokvić priveden zbog sumnje da je napao javnog beležnika u njegovoj kancelariji u Beogradu. Tada mu se na teret stavljalo krivično delo ugrožavanje sigurnosti i napada na službeno lice, zbog čega mu je određen pritvor u trajanju od 30 dana, ali je pušten nakon pet. Navodno, on je sklopio nagodbu sa tužilaštvom i dobio deset meseci uslovno.

"Ovo mi je bio najteži period u životu, jer sam znala da moj suprug nema ni hranu ni vodu, i da boravi u nehumanim uslovima, što znaci da su mu uskraćena ljudska prava", rekla je Didi 2016. godine za "Kurir", a Danijel dodao:

"Držali su me 20 sati u nekom podrumu gde je minus 15 stepeni, bez vode, bez toaleta, papira, bilo cega. Imao sam jedno ćebe i smršao sam sedam kilograma. Došla je Hitna pomoć, vadila mi krv, rekli su da ne smem da budem na hladnom ali su me svejedno vratili u taj podrum".

Rokvić je nasrnuo i na voditelja Ognjena Nestorovića 2014. jer je Didi nazvao starletom, a imao je i sukob sa pokojnim Sašom Vidićem kome je javno upućivao pretnje. Vidić je na svom Fejsbuk profilu objavio preteće poruke koje mu je slao Daniel Rokvić. U porukama koje je slao Vidiću između ostalog je naveo da on "šiti svoju porodicu", naročito od "majmuna kakav je on". Optužio ga je za konzumaciju narkotika i napisao da mu je mesto u zatvoru.

Didi je svojevremeno progovorila i o tome kako suprug reaguje na sve njene prohteve, budući da redovno nosi najskuplje komade odeće i često obilazi razne luksuzne destinacije, a "redovna" je i na dodeli Gremi nagrada ili Kanskom festivalu.

"Suprug mi nikada nije pravio problem kad nešto kupujem, čak me on sam često tera da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, on uživa kada sam lepo doterana i podržava me u svemu", rekla je Didi i dodala kako suprug u slobodno vreme igra šah i svira gitaru.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević