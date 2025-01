Zašto je Zdravko Čolić bio uhapšen? Kupovao devize u albanskim selima pa završio u zatvoru, samo jednom o tome pričao

Slavni pjevač nerado se seća situacije iz prošlosti.

Zdravko Čolić je jedan od naših najpopularnijih i napoznatijih pevača, no mnogi ne znaju da je u prošlosti imao "izlete" i na druga polja. Tako je svojevremeno, davnih osamdeseih želeo da postane privrednik, a ova ideja mu se praktično obila u glavu.

Zbog situacije u kojoj se našao završio je kod sudije i dobio dosije, a o onome što se dešavalo govorio je samo par puta.

"Bio sam neka vrsta menadžera i čoveka koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije, a šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kada sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu", započeo je priču pevač.

"Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vreme jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata, ni turista... A ja natovaren u grombi kaputu, kao u pesmi Bijelog dugmeta, i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam meseci, ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva 'crna lova'", rekao je svojevremeno pevač.

"Kriv je, osudite ga"

"Prvi dan sam bio u kancelariji kod načelnika. Poštovan sam. Voda i pljeskavica. Onda sam poslat u hotel da prespavam, a ujutru bih dolazio na razgovor. Ceo dan traje razgovor, od osam ujutru do osam uveče. To je bila vrsta pritvora sa tolerancijom. Na smenu su ulazili ljudi da prate suđenje, na uvodnoj reči jedni, pa oni izlaze da uđu drugi da saslušaju odbranu i na optužnicu dolazi treća grupa ljudi. Kada bi dolazili na suđenje, neki bi vikali: 'Kriv je, osudite ga', neki drugi su vikali: 'Gde ste osudili čoveka, pa svi kupujemo devize?' I, naravno, da dođe Ante Marković i donese zakon da svi možemo kupovati devize", kazao je tada Čola.

