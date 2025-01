Klupko se odmotava: Otkriveni novi detalji iz filma "Nedelja" nakon što se saznalo sve o velikoj prevari

Futa je priznao da je glavni krivac za sve Džejev rođak, Džamba, koji je bukvalno ukrao pesmu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aleksandar Radulović Futa i Marina Tucaković smatrani su jednim od najskladnijih parova na našoj estradi, a njihova priča o uspehu prikazana je u filmu "Nedelja", koji govori o životu preminulog pevača Džeja Ramadanovskog.

Godine 1986, dok su već radili na hitovima za mnoge poznate izvođače, Futa i Marina su sasvim slučajno upoznali Džeja.

Film "Nedelja" slikovito prikazuje pevačeve početke u muzici, ali kako je Futa napomenuo, deo priče o njihovom upoznavanju i tome kako je Ramadanovski došao do njih nije potpuno autentičan, kao ni neki od likova u filmu.

"Ne znam da li su pogođena baš imena svih likova. Jesu bili prisutni u našim životima kasnije, ali prvi put je došao Džej tako što ga je doveo neki naš zajednički prijatelj koji se zvao Zoran, Čiz. Ja mislim da se on ne pominje u filmu, Cakun se pominje, ali Cakun je Džejov prijatelj, koji je verovatno došao kasnije. Znači prvi put ga je doveo taj Zoran, koji je nama prodavao garderobu koju su oni šanirali i krali gore po Italiji i po Austriji, Nemačkoj. Marina je mnogo volela te stvari", rekao je Aleksandar na samom početku.

Futa je otkrio da je za sve zapravo zaslužan taj izvesni Zoran, Džejev prijatelj.

"Apsurd je taj što je čovek totalno bio bez sluha, taj Zoran. Dešava se da on saopštva nama da je bio u kafani sa društvom nekim i da je tu bio neki mali rom koji je pevao. I ja ga pitam kakav je on. Tada mi Čiz kaže: "Ne znam, ali kad on uzme mikrofon da peva, svi skaču i svi aplaudiraju, tapšu, svi su zadovoljni. Jednostavno, ta njegova energija osvaja slušaoce koji su prisutni." I sad, pitam ja njega da nam prepriča sve, a on mi veli da je on čovek bez sluha i da ne zna kako to da dočara, ali zna kako su ljudi reagovali. Tada mu ja kažem da on nama dovede tog pevača, da ga mi čujemo."

"Džej se pojavio kod nas sa ekipom. Njih četvorica, petorica su došli zajedno sa njim. Rasporedili su se po ćoškovima, jer im je verovatno takva bila šema, valjda su došli da snime kakav nam je stan, šta ima u stanu, što je meni bilo malo čudno. I normalno, došao je Džej da mi malo probamo i kada je zapevao, ostali smo bez reči", rekao je on.

Futa se prisetio i njihovog prvog susreta, koji nije bio u studiju, kao što je u filmu prikazano.

"Došao je kod nas kući. U filmu je prikazano da je prvi susret bio u studiju, u stvari bio je u kući kod nas. On je od početka do kraja priče uvek bio isti. I verovatno je to jedan od razloga što su ga svi volili. Otvoren, jedna čista duša, uvek je nasmejan i kad je tužan on je takav, znači ili su suze ili je smeh. Nikad se niko nije naljutio na njega. Ja ne znam da li je neko ikad bio ljut na njega, osim kad je malo preterivao, to pod stare dane", kazao je Futa.

Radulović se dotakao i njegovog rođaka, Džambe, koji im je kasnije napravio veliki problem.

"Džamba je bio njegov brat od tetke, koji je bio s one druge strane zakona i koga mi on u startu nije pominjao. Znao sam samo da postoji taj neki brat, koji je bio ozbiljna faca. Inače, svi iz tog kraja su bili "ti neki", ali on je bio taj koji je bio kao privatni delilac zakona. On je rešavao ono što ne može da se reši ni po institucijama, ni po milicijama, ni po sudovima. Jednom je došao Džej sa pričom: "Imam jednu pesmu, znaš od mog burazera, on je malo nezgodan i mi treba da snimamo tu pesmu". Ja sam ostao zbunjen, nisam znao da li mi moramo da je snimimo ili šta. Tada mi Džej kaže da će se on jako naljutiti ako to ne uradimo, a onda smo svi u problemu. I ja reko okej, nema veze što je brat kriminalac, mi ćemo to da snimimo. Tada meni Džej otpeva tu pesmu, bez instrumenta, bez ičega. Mogu da kažem da uopšte nije bila loša pesma", ispričao je kompozitor, te otkrio u kakav problem su upali nakon skoro četiri decenije zbog te numere.

Džej Ramadanovski

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Sve se saznalo slučajno"

"Snimimo mi to kao što je poznato, 1987. godine i do pre par meseci se ta pesma vodila kao "Teško je živeti". Ne bi li mi sad, kad je izašao film "Nedelja" i kad je bila promocija filma u Hrvatskoj, javio producent filma, Vladan Anđelković, da imamo problem sa pesmom. Tada mi je rekao da se ne uklapaju podaci Hrvatske agencije koje štiti autore HDS, ZAMP i SOKOJ. Ja sam ostao u šoku i ništa nisam razumeo. Mi smo uredno potpisali sve autore, i za "Nedelju", i za "Uspeo sam u životu", znači sve. Tada on meni saopštava da je problem u toj pesmi "Teško je živeti", zato što se ta pesma zove "Težak je život moj" i autor nije Džambo, originalni autor muzike i teksta je Đorđe Novković. Ja sam ostao u šoku, tada sam prvi put čuo za to", naveo je Futa jednom prilikom za Telegraf i nastavio:

"Onda su krenule karte da se otvaraju i cela priča izlazi na videlo. Autor pesme "Teško je živeti" je Đorđe Novković. On je pisao tekst i muziku za tu pesmu. U originalnoj verziji je peva pevač Alaga Gagić i objavljena je 1973. godine, a pesma se zove "Težak je život moj". Postoji na Jutjubu. E sad, bio je problem što je Boris Novković sin originalnog autora, pa je on shvatio o čemu se radi. Mogao je da nam napravi veliki problem. Tako da, ja tek posle 37 godina saznajem da smo mi bili u zabludi. Tada sam ja razumeo tu Džambinu neku priču. Jednostavno je on, ako uđe da opljačka neku u radnju, on to uzme, prisvoji i to je njegovo. Njemu se verovatno tekst dopao, on je tu video neku svoju životnu priču, tužnu i on je to. Jednostavno ju je prisvojio i plasirao kao svoje."

Džej - Nedelja Izvor: YouTube/ Dzej Music Official

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević