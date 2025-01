Oženio se brat Anđeline Džoli, ona nije došla na slavlje: Ljubio sestru u usta, a ženu zaprosio na groblju

Nekada su bili vrlo bliski, a sada Anđelina nije prisustvovala bratovom vjenčanju.

Brat Anđeline Džoli, Džejms Hejven, oženio se u tajnosti s Romi Imbeli, zvijezdom američkog rijalitija "The Real L Word" (dramska serija koja prati živote lezbejki u Los Anđelesu) .

Vijest je otkrila Romi objavivši fotografije i snimke s vjenčanja, koje se održalo 12. avgusta u Kaliforniji.

"2024. godine udala sam se za svog najboljeg prijatelja, s kojim sam 23 godine. Pojedinosti naše priče su previše lične i komplikovane da ih sada iznosim, ali sve to pišem u svojoj knjizi. Dan našeg vjenčanja bio je intiman, samo mi i naši roditelji dok smo razmjenjivali zavjete. Planiramo veće slavlje kasnije", napisala je.

Problemi nakon vjenčanja

Romi je zatim otkrila, da su se dan nakon vjenčanja jako posvađali, i da su nakon pet mjeseci plakanja, mirenja i razmišljanja, odlučili da razriješe svoje probleme.

"Osjećam se spremnom da se vratim svom mužu i našem domu u Los Anđelesu. Sve što se dogodilo u poslednjih nekoliko mjeseci bilo je dio većeg plana. 2024. ću uvijek držati duboko u srcu. Život je prekratak. Proživi ga", napisala je, a zatim se prisjetila svog pokojnog oca.

"Vjerujem da nas gleda s neba i smješka nam se. Džejmi me zaprosio na tatinom grobu", dodala je.

Anđelina Džoli nije bila prisutna na bratovom vjenčanju

Iako su nekada bili jako bliski, neki bi rekli i "prebliski", zbog razmjenjivanja nežnosti u javnosti i poljupca u usta na dodjeli Oskara 2000. godine, Anđelina i Džejms danas nisu u dobrim odnosima.

"Anđelina i Džejms potpuno su se udaljili. Bili su nerazdvojni i najbolji prijatelji. Pomogao joj je da podigne djecu, i njenoj porodici uvijek posvećivao puno vremena. Odjednom su bez posebnog razloga prestali da razgovaraju, te su se udaljili. Samo oni znaju šta se zaista dogodilo", rekao je ranije izvor blizak Anđelini.

Poljubili se i šokirali svijet

Anđelina je na dodjelu nagrade Oskar dovela brata. Najveći šok uslijedio je na zabavi Vanity Faira, koja je bila održana nakon dodjele, gde je Anđelina brata strastveno poljubila u usta, što su kamere zabilježile za sva vremena.

Ali, to nije bio prvi put da su snimljeni kako razmjenjuju nježnosti na nekom javnom događanju, jer su se na sličan način zabavljali i na dodjeli Zlatnih globusa ranije te godine.

"Nije to bio francuski poljubac. Bilo je to nešto jednostavno i lijepo. Endži se spremala za put u Meksiko, kako bi završila snimanje 'Izvornog greha' s Antoniom Banderasom. Čestitao sam joj na Oskaru i na brzinu je poljubio u usta. To je puklo i postalo je velika stvar", izjavio je Džejms za Daily Mail 2007. godine.

