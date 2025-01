Milicu pred svadbu ostavio vjerenik zbog kilaže: Naša influenserka se zainatila, danas je riba i po!

Influenserka Milica Đukanović promijenila je život iz korijena, a sve se dogodilo kada ju je vjerenik ostavio mjesec dana prije svadbe.

Izvor: Instagram/djukanovic_milica

Sjećate li se Milice Đukanović, srpske influenserke koja je napravila nevjerovatnu transformaciju? Da je sve moguće, dokazala je upravo svojim primjerom. Milica je nekada imala 136 kg, a za samo devet mjeseci uspjela je ono što bi malo ko - izgubila je čak 70 kg. Sve se dogodilo nakon što ju je vjerenik ostavio mjesec dana prije svadbe.

"Sada ima da smršaš. Za osam do devet mjeseci ima da budeš stara, nasmijana Milica", rekla je sebi i u tome uspjela. Sada je otvorila dušu i otkrila kroz šta je sve prolazila, a progovorila je i o bivšem vjereniku.

"On mene dečko stvarno nije vrijeđao zbog kilaže. Istina je da me je ostavio, ekskluzivno sada otkrivam da smo se čuli. On je meni poslao poruku i ispričao mi je razlog raskida. Svakako sam ja znala da je razlog raskida kilaža. Rekao je da je i zbog zdravlja, kako treba da budem srećna, nije imao razloga da mi se izvinjava. Postoje stvari koje nisam ispričala, niti ima potrebe da pričam. Sada kada pogledam iz ove situacije, da nije to uradio, ko zna šta bi bilo sa mnom", rekla je Milica za Hype.

Objavljivajući snimke prije i posle transformacije, Milica je stekla veliku popularnost na društvenim mrežama gdje je prati ogroman broj ljudi. Njeni snimci u poslednjem periodu dostigli su milionske preglede, a evo kako je nekada govorila o teškom periodu:

"Zapostavila sam sebe u svakom smislu, i psihičkom i fizičkom. Svu svoju snagu sam usmjerila samo na dečka. Od nemoći sam se prepustila svojim starim navikama, nažalost, mom smrtnom neprijatelju - hrani. Toliko, da sam sa svojih idealnih 65 kg dogurala na 136 kg, s tim da sam ja imala i više kilograma jer sam na vagu stala tek posle dvije nedelje od započete zdrave ishrane", objasnila je influenserka.

"Pored ishrane sam ubacila i treninge i tretmane na koje sam išla da mi ne bi ostao višak kože. Moja najveća podrška je moja porodica, moji prijatelji i ljudi koje sam upoznala kroz ovu moju transformaciju. Bez njih, ovo ne bi bila realnost. Znate šta je zanimljivo? Ni u jednom trenutku nisam pomislila da odustanem. Toliki bijes u meni je bio, ta snaga, taj moj inat je bio jači od svega. Na početku mi je bilo strašno, jer sam se borila sa samom sobom, sa emocijama, bila sam jako povrijeđena i razočarana u nekog ko je bio moj", rekla je Milica Đukanović.