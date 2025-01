Ljubavnica ponovo iznosi prljav veš, oni plešu kao da sutra ne postoji: Bekamovi pokazali šta misle o svemu

Viktorija Bekam pokazala kako se provodi sa Dejvidom, dok se njegova ljubavnica ponovo oglašava.

Uprkos mnogobrojnim skandalima i pričama o preljubi, brak Dejvida i Vikotrije Bekam traje decenijama, a čini se da je nikad jači. Sada su to dokazali svojim novogodišnjim objavama, iako se nedavno ponovo oglasila Dejvidova bivša ljubavnica, te oplela po njima.

Dejvid i Viktorija Bekam poželjeli su svima srećnu 2025

Bivši fudbaler je to učinio tako što je objavio neke od najemotivnijih slika porodičnog tipa na Instagramu. Prednjače one na kojima ga vidimo dok ljubi ženu, a ne zaostaju ni slike djece.

"Srećna Nova godina od mene, moje žene i moje divne djece… Hvala vam za nezaboravnu godinu i želim svima srećnu i zdravu 2025", napisao je Dejvid.

Dok se Dejvid bavio poljupcima, Viktorija je bila posvećena plesu. Objavila je snimak na kom vidimo muža i nju dok bosi uživaju uz sentiš muziku, i sudeći po okruženju i njihovoj odjeći - u toplijim krajevima!

"Moj plesni partner broj jedan, moje sve. Toliko te volim", istakla je Viktorija, i time svima stavila do znanja šta misli o tvrdnjama Rebeke Los, navodne Devidove ljubavnice.

Bekamova bivša ljubavnica poručila: "J*bi se čovječe!"

Bivša manekenka Rebeka Los ponovo je progovorila o navodnoj aferi s bivšim fudbalerom Dejvidom Bekamom i uputila mu poprilično oštre riječi. Rebeka je privukla pažnju javnosti 2004. godine, kad je prvi put rekla da je imala aferu s Dejvidom, što Bekam nikad nije priznao.

Nedavno je gostovala u podkastu "Anything Goes", gdje je u razgovoru s voditeljem Džejmsom Inglišom otkrila nove detalje njihovog odnosa.

"Smatraš li da bi ikada ispričala svoju priču da je on bio iskren i rekao: 'Gledaj, ovo nije bilo ništa ozbiljno...?' Ili smatraš da si to učinila jer si bila i povrijeđena? Jesi li tad pomislila: 'Je** se'?", pitao ju je voditelj.

"To što sam sve objavila je bilo moje 'je** se, čovječe'. Zbog toga što si se tako ponašao prema meni. Definitivno. Bilo je. Ne zanima me koliko si moćan, koliko novca imaš. To nije u redu", oštra je bila Los.

Rebekine optužbe unijele su nemir u brak Dejvida i Viktorije Bekam, a afera se navodno dogodila kad je Bekam 2003. godine prešao u Real Madrid, a Viktorija je ostala u Engleskoj. Los je te 2004. godine rekla da je Bekam bio "nevjerovatan ljubavnik" i da nisu mogli da "drže ruke dalje jedno od drugoga". Tada je rekla i da su se povezali, te da su drugi ljudi to primjetili.

Pogledajte zajedničke fotografije Dejvida i Viktorije:

