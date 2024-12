Tifa se pobio sa Alenom Islamovićem pre 6 godina: Sada je prvi put progovorio o sukobu, evo u kakvim su odnosima

Nakon skandala na novogodišnjem nastupu, čini se da su se stvari sredile.

Izvor: MONDO/Stafan Stojanović

Grupa "Bijelo dugme" nedavno je održala koncert u Mariboru, o čemu se nadaleko pisalo u medijima, a pevači Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa tom prilikom su govorili i o nekadašnjim nesuglasicama.

Podsetimo, njih dvojica su se 2018. godine fizički sukobili nakon koncerta u Budvi. Do skandala je došlo na kraju novogodišnjeg koncerta, kada su pevači silazili sa bine. Njih dvojica su se najpre verbalno sukobili, što je dovelo do guranja a potom i do tuče.

Tifa je započeo rečenicu sa "A ti molim te ubuduće…", ali je Islamović reagovao psovkom, što je dovelo do fizičkog obračuna. Razlog ovog skandaloznog postupka je navodno to što je Vojičić bio ljut jer je Islamović otpevao deo pesme namenjen njemu.

Svedoci incidenta tvrde da je Vojičić lošije prošao u obračunu, dok Goran Bregović nije želeo da se meša u sukob.

Danas ističu da je sukob iza njih i da su odnosi među njima dobri. Islamović je u intervjuu za "IN Magazin" naglasio: "Nismo mi da cepidlačimo, da nešto posebno tražimo na bini, u garderobama… Odlično se družimo. Dobro smo raspoloženi, zdravi smo i želimo raditi ovaj posao iskreno".

Mladen Vojičić - Tifa

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tifa je dodao da su, gledajući sa vremenske distance, zahvaljujući Goranu Bregoviću i ostatku ekipe, shvatili da je sve što su prošli vredelo truda.

"Mi smo prijatelji. Shvatili smo i oprostili mnoge greške koje smo činili jedan drugom i doživeli katarzu. Tome se veselim. Za ovo vredi živeti. Ako treba sutra da umrem, meni je super", naveo je.

