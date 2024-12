Otkrivena reakcija Džastina Bibera na vjeridbu njegove bivše ljubavi: "Mora da prizna da je zaboljelo"

Džastin i Selena bili su zajedno od 2010. do 2018. godine sa mnoštvpm prekida, a on se šest mjeseci nakon konačnog razlaza vjenčao s Hejli.

Izvor: Jason Pohuski / Bmr / Zuma Press / pROFIMEDIA

O njihovoj ljubavi pričalo se godinama, voleli su se, svađali i vraćali jedno drugom, i taman kad su svi pomislili da će sve prenijeti na sledeći novo, uslijedio je raskid, koji je Selena Gomez teško podnijela. Dok se pjevačica borila sa svojim demonima u centru za rehabilitaciju, Džastin je brže bolje stao na ludi kamen sa Hejli Biber, zakucavši tako i poslednji ekser u nadu o potencijalnom pomirenju.

"Džastin je u braku i ima dijete, svi to znamo, ali kad je čuo da se Selena vjerila, priznaće da ga je zaboljelo na trenutak. Jer, iako više nikada neće biti prijatelji i neće izlaziti zajedno, to je službeno kraj jedne ere", rekao je izvor za Daily Mail.

Ljubavna priča Bibera i Gomez započela je 2009. godine, kada joj je on otpjevao pjesmu "One Less Lonely Girl" u jednoj novogodišnjoj emisiji. Tada su se pojavile glasine da su zajedno, ali su ih oni čvrsto negirali 2010. godine, kada je Selena svog bivšeg nazivala "mlađim bratom".

Kasnije te iste godine, počeli su zajedno da se pojavljuju na različitim događajima. Par je bio u vezi do aprila 2014. godine, ali su više puta raskidali i mirili se. Mjesec dana nakon jednog raskida ponovo su se pomirili, ali su ponovo raskinuli u oktobru iste godine.

Neko vrijeme su nastavili da se viđaju, ali su konačno zvanično stavili tačku na ljubav u martu 2018. godine. "Njegova prošlost je jako povezana sa Selenom, a sada kada je ona vjerena, a on u braku i otac, to je mali šok za sistem jer svi postaju stariji. Džastin ima samo 30 godina, ali je već prošao kroz mnogo toga, a važan dio njegove prošlosti sada se službeno završio, baš kao što je i on nastavio dalje. Neće se previše opterećivati time, i nada se da je dobro i da je srećna", dodao je izvor.

Obožavatelji pjevača i pjevačice već godinama žele da se ovaj par pomiri, uprkos tome što su oboje pronašli druge partnere, a Džastin se nada da će takvi komentari sada prestati. Seleni je podršku poslala i Hejli koja je na instagramu lajkovala objavu o njenoj veridbi.

Pogledajte slike Selene i njenog verenika: