"Znam ga kako diše": Nemanja Radonjić u vezi sa "srpskom Kendal Džener", a evo šta je bivša pričala o njemu

Nemanja Radonjić je bio zvijezda Zvezdine utakmice, a za njega je najglasnije navijala lijepa Isidora.

Fudbaler Nemanja Radonjić našao se u žiži interesovanja zbog gola u 67. minutu protiv Milana u utakmici "za infarkt", a za njega je do poslednjeg minuta navijala i prelijepa Isidora Kadijević s kojom je već nekoliko godina u vezi.

Par je svoju ljubav u početku krio od medija, a onda su objavom na Instagramu potvrdili glasine. Prije nego što je stupio u vezi sa ljepoticom, Nemanja je bio u vezi sa ćerkom pjevača Željka Šašića, Sofijom Šašić.

Ko je Isidora Kadijević? Isidora je poznata srpska manekenka. Sarađivala je sa brojnim poznatm brendovima, dok je mnogi upoređuju sa svetski poznatom Kendal Džener.

Njihova romansa trajala je dvije godine, a mediji su pisali da je do raskida je navodno došlo kada ju je sportista prevario, što je Sofija u jednom intervjuu demantovala i naglasila da su se prije veze dugo družili.

"Ne daj Bože da nešto treba Nemanji ili meni, mi smo uvijek tu jedno za drugo. To je najbitnije i najljepše, na kraju. Ipak sam sa nekim dvije godine provela, nije to malo... Mi nismo raskinuli zbog njegovog nevjerstva. Šta je radio prije mene i šta radi posle mene to me ne zanima. Mi smo se družili dugo prije nego što smo uplovili u vezu", rekla je Sofija jednom prilikom i dodala:

"Nemanja Radonjić i ja se jako dobro poznajemo. Baš zbog toga nije mogao da se opušta nešto pretjerano, jer sam znala, a znam i dan-danas, kako diše. Znam da se pisalo da smo raskinuli zbog nevjerstva, ali to nije istina ".

Pogledajte kako izgleda Isidora, djevojka Nemanje Radonjića:

