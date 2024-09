Krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić slavio trijumf protiv Partizana, ekipe u kojoj je ponikao.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde uspjeli su da ostvare jednu od najvećih pobjeda u istoriji "vječitog" derbija pošto su na stadionu u Humskoj bili veoma ubjedljivi protiv Partizana (4:0), a jedan od igrača koji su najviše slavili taj rezultat bio je krilni napadač Nemanja Radonjić. nekadašnji đak crno-bijelih, a kasnije prvotimac crveno-bijelih, ovog ljeta se vratio u klub za koji navija od malih nogu pa mu je trijumf bio itekako bitan.

Tokom slavlja ispred sjeverne tribine stadiona Partizana Nemanja Radonjić se dohvatio megafona i go do pojasa vodio je navijanje, a zatim se oglasio i na svom Instagram profilu. Uz stihove navijačke pesme podsjetio je na ubjedljivu pobjedu koju su ostvarili njegovi saigrači, dok je on sa klupe za rezerve posmatrao meč u Humskoj. "Da vodimo 1000:0, da nas ne stignu nikada...", napisao je Radonjić na svom profilu poslije derbija.

Nemanja Radonjić je u prvom mandatu u dresu Crvene zvezde odigrao dva derbija protiv Partizana, a ima i postignut gol u aprilu 2018. godine. Ipak, sada nije dobio šansu da zaigra a glavni razlozi za to su vjerovatno povreda od koje se tek oporavio i slabija fizička pripremljenost jer je tokom ljeta radio individualno.

Krilni napadač se tek početkom septembra vratio u Crvenu zvezdu, u posljednjem trenutku pred zatvaranje igračkog kadra za Ligu šampiona. Vladan Milojević mu je do sada ukazao šansu na samo jednoj utakmici kada je odigrao manje od pola sata, a zatim je trener crveno-bijelih istakao da će proći mnogo vremena prije nego što Radonjić bude potpuno spreman za takmičarski ritam i koristan za Crvenu zvezdu.