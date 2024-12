Zatrudnjela u 16. godini? Optužen da je silovao djevojčicu od 13 godina, a bio centru skandala zbog vanbračnog sina

Muškarac godinama pokušava da dokaže da je sin repera Džej Zija

Reper Džej Zi našao se u centru skandala nakon što ga je jedna žena optužila da ju je silovao kada je imala 13 godina. Dok traje oglašavanje njegovih advokata, aktuelna je priča o mladiću koji godinama pokušava da potvrdi da je biološki sin Džej Zija.

Rimir Satervejt, koji dugo tvrdi da mu je otac osnivač kompanije Roc Nation, kritikovao je repera koji se po vijesti da je optužen za silovanje oglasio neobičnim saopštenjem. Satervejt je zamjerio Džej Ziju to što skreće temu i napada advokata Tonija Bazbija, koji zastupa navodnu žrtvu.

On se dotakao i svog slučaja, činjenice da već 14 godina, od 2010, pokušava da riješi pitanje očinstva, što reper izbjegava. Dugo se spekuliše da je razlog to što bi Džej Zi, ako bi priznao Rimira kao svoje dijete, time priznao da je spavao s njegovom majkom, koja je bila maloljetna u trenutku začeća.

"Moja pokojna majka Vanda je imala samo 16 godina kad je zatrudnjela i godinama sam tražio da mi se razjasni moj identitet. Ovo nema veze s pohlepom i spektaklom – želim da otkrijem istinu i da sve strane budu odgovorne", naveo je navodni vanbračni sin Džej Zija u saopštenju za medije.

Još od 2010. advokati Šona Kartera i Rimira Satervejta pregovaraju, ali svaki put kada ja pravni tim 31-godišnjeg mladića nešto pokušao epiloga nije bilo jer Džej Zi nema namjeru da uradi DNK test koji bi okončao ovaj spor.

"Uprkos mom trudu, gospodin Karter mi nijednom nije ni poslao pismo o ovim tvrdnjama, ni da ih negira ni da potvrdi da mi je otac ili da su njegovi advokati iza ove prevare", istakao je.

"Ako je gospodin Karter častan i želi da zaštiti djecu, kako tvrdi, trebalo bi da bude transparentan. On nastavlja da skreće temu i da izbjegava. Ostajem posvećen traženju istine i pravde za sebe, moju majku i za sve koji zaslužuju odgovore i odgovornost", istakao je Rimir Satervejt.

Godinama su imali aferu, a onda je ostala trudna

Dok reper negira optužbe i tvrdi da je riječ o pokušaju iznude, na društvenim mrežama se oglasila Karmen Brajan, žena koja je godinama bila u vezi sa Džej Zijem i nosila njegovo dijete. Karmen Brajan koja je tokom devetogodišnje afere sa reperom ostala trudna, ali nažalost imala spontani pobačaj, iznijela je žestoke kritike na račun Džej Zija putem Instagrama.

"Danas ljudi ne brane ono što je ispravno, već one koje vole! I zato vas zovemo ‘grupijima’", napisala je ona.

Karmen i Džej Zi započeli su aferu 1995. godine, dok je ona bila u vezi s njegovim najvećim rivalom, Nasom. Njihova veza trajala je do 2004. godine, a završila se u trenutku kada je Džej Zi objavio pjesmu "Supa Ugly". U pjesmi je detaljno opisao intimne trenutke s Karmen, uključujući i vulgarne reference na njeno dijete.

"Pogrešan potez! To je bio trenutak kada sam izgubila svaki respekt prema SC", napisala je Karmen.

Karmen je u svojoj knjizi "It's no secret" opisala i trenutak kada je priznala Nasu da ga je varala s Džej Zijem. Njihova veza tada je već bila na klimavim nogama, ali priznanje je izazvalo šok. Tokom intervjua 2017. godine, Karmen je otkrila da je o trudnoći obavijestila Džej Zija tek nakon što je došlo do spontanog pobačaja.

Džej Zi negira optužbe

Reper je dao izjavu u kojoj je optužbe nazvao "neosnovanim pokušajem iznude" i izrazio zabrinutost za svoju porodicu, posebno za troje djece koje ima sa suprugom Bijonse. Posebno je istakao strah za najstariju ćerku Blu Ajvi, jer bi mogla da se suoči s pitanjima svojih vršnjaka.

"Jedino što me slama je što moja porodica mora da prolazi kroz ovo", izjavio je reper za DailyMail povodom optužbi za silovanje maloljetnice.

