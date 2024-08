"Da su se oni pitali ne bih bio tamo": Reper donio 3,5 miliona dolara keša, pa raspalio po Džej Ziju i Bijonse

Reper otkrio istinu o tome ko je spriječio da se pojavi na poluvremenu Superboula 2022.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Reper Kurtis Džekson, poznatiji kao 50 Cent, tvrdi da je Džej Zi želio da ga isključi iz šoa na poluvremenu Superboula 2022. a imao je par riječi i za Bijonse i njene Gremi nagrade, u novom intervjuu za "The Hollywood Reporter".

Kada je upitan zašto se nije pojavio na događaju koji mnogi u Americi smatraju kao vrhunac karijere i odraz priznanja u industriji zabave, 49-godišnji muzičar je odgovorio: "Htjeli su da me izostave. Nisu me željeli tamo", izjavio je o šou krcatom slavnim imenima hip-hopa i repa, poput Snup Doga, Dr. Drea, Eminema, Meri Džej Blajdž, "Roc Nation, da, nisu me željeli tamo", rekao je 50 Cent, osvrćući se na producentsku kompaniju Džej Zija.

Izvor: Instagram/beyonce

"Nisu mogli da natjeraju Eminema da to uradi bez mene"

"Eminem nije želio da nastupa bez mene, i tako sam završio na sceni jer je to bio njegov uslov da učestvuje. Kada se tako nešto dogodi, pomisliš - Čovječe, izgubiću Eminema ako ne dovedem Centa? J**i ga, Ok, zovite i 50-ja onda. Ali, da je bilo na njima, ne bih bio tamo", objasnio je pa dodao: "Ja sam iznenađenje, uopšte nisam bio dio računice, ali nisu mogli da nateraju Ema da to uradi bez mene".

"Gremi nagrada ne znači ništa"

50 Cent je iznio svoje mišljenje i o dodjeli Gremi nagrada, na kojoj se često vrti ista ploča da je Bijonse nepravedno zakinuta za nagradu za album godine, na šta je Džej posebno bio kivan na sceni poslednji put.

"Nije me briga za njih. To ne znači ništa! To je priznanje uspjeha projekta, i donosi samo uzbuđenje da se nađete u istoj prostoriji sa kolegama. Osim toga, šta je priznanje? Ne znači ništa. Nisam vidio nikoga u lošim finansijskim uslovima da bi morali da prodaju Gremi nagradu. Tada bi značilo nešto što ste je dobili. Vrijednost joj je nula", bio je izričit.