Ko je hrvatski biznismen koji je sramotno napao Brenu: Dve bivše mu poginule, jednu smestio na kliniku

Buran zbog Breninih rasprodatih koncerata u Zagrebu ne prestaje, a oglašavaju se i pojedine javne ličnosti

Izvor: Instagram/Screenshot/VogueAdria

Regionalna zvezda Lepa Brena održava pet koncerata u Areni Zagreb, a snimak sa drugog po redu izazvao je bes i revolt kod pojedinih Hrvata.

Tamošnji biznismen Josip Radeljak Dikan izrazio je nezadovoljstvo nakon što je Brena na svom koncertu posvetila pesmu Oliveru Dragojeviću.

Pevačica je izvela njegov hit "Što to bješe ljubav", što očigledno nije naišlo na odobravanje poznatog preduzetnika, koji se odmah oglasio.

"Ma more marš! Ne spominji mi Olivera - (dete moje) i to baš na njegov 77. rođendan!!!', napisao je na on na društvenoj mreži Facebook, uz Brenine fotografije u uniformi.

Ko je Josip Radeljak Dikan?

Josip Radeljak Dikan poznat je kao veliki zavodnik i muškarac koji je bio u vezama s brojnim poznatim damama, poput glumice Bebe Lončar, Ene Begović, voditeljke Vlatke Pokos i glumice Dolores Lambaša.

Dikan je prvi brak imao s Bebom Lončar, s kojom ima sina. Njihov odnos završio je burno, a Beba je kasnije izjavila da prevara s Enom Begović nije bila jedini razlog njihovog razvoda. Razvod je za Bebu bio izuzetno težak, jer je Dikan insistirao na dobijanju starateljstva nad sinom. Navodno je u toj borbi bio nemilosrdan, koristeći laži i manipulacije, čak je, prema pisanju tadašnje štampe, Bebu proglasio alkoholičarkom i smestio je u kliniku za odvikavanje. Tek nakon što je njihov sin Leo otišao na studije u London, Beba je uspela da ponovo uspostavi kontakt s njim.

Izvor: Printscreen/Podcast Inkubator

Njegova druga supruga, Ena Begović, jedna od najlepših jugoslovenskih glumica, tragično je preminula u saobraćajnoj nesreći samo mesec dana nakon što su dobili ćerku Lanu.

Dikanova veza s glumicom Dolores Lambaša takođe je završila tragedijom, jer je ona stradala u saobraćajnoj nesreći. S pevačicom Vlatkom Pokos bio je u braku koji su obeležile brojne svađe i međusobne optužbe, dok ga je Vlatka javno optužila za psihičko i fizičko zlostavljanje.

Bonus video:

Pogledajte 01:00 Lepa Brena koncert u Zagrebu Izvor: Instagram/printscreen Izvor: Instagram/printscreen

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević