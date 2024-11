Škene je bio Legijin čovjek od povjerenja, pa je promijenio lični opis i napustio zemlju.

Serija "Sablja" premijerno je počela sa emitovanjem na RTS-u i izazvala je veliko interesovanje i pažnju javnosti. Ovaj politički triler od osam epizoda bavi se ubistvom premijera Zorana Đinđića, kao i događajima prije i poslije 12. marta 2003. godine.

Jedan od junaka zasniva se i na liku bivšeg telohranitelja Milroada Ulemeka Legije, a u pitanju je Nenad Šare, poznatiji kao Škene. Njega u seriji "Sablja" glumi Peđa Marjanović.

Ko je Škene?

Nenad Šare, poznatiji kao Škene, nekadašnji pripadnik Jedinice za specijalne operacije, svedok saradnik u procesu za otmicu i ubistvo bivšeg predsjednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolića, takođe je pod drugim identitetom i ličnim opisom sklonjen u Ameriku. Riječ je o svedoku saradniku o kome se najmanje zna, a radio je kao šef obezbjeđenja Milorada Ulemeka Legije.

Vjerovalo se da je motiv otmice i ubistva Stambolića 25. avgusta 2000. godine, bio strah članova porodice Milošević da bi mu on mogao biti ozbiljan politički protivnik na izborima te godine. Sve dok nije pronađeno tijelo, slučaj se vodio kao nestanak i otmica. Presudom Specijalnog suda, za ubistvo Stambolića osuđeni su pripadnici Jedinice za specijalne operacije, kao i pojedini čelnici Resora Državne bezbjednosti Srbije. Utvrđeno je da su pripadnici JSO oteli Stambolića oko 10 sati ujutru, na Košutnjaku dok je trčao. Ubacili su ga u kombi, prelijepili mu usta ljepljivom trakom, stavili džak na glavu, odvezli na Frušku goru i oborili na koljena ispred već unaprijed iskopane jame. Onda mu je Branko Berček, prišao s leđa i ispalio dva hica u glavu.

Škene je ostao upamćen po snimku sa Fruške gore, gdje je 29. marta 2003. u jeku akcije "Sablja" policiji pokazao gdje je zakopano tijelo ubijenog Stambolića.

Činjenica je da Škene u tom trenutku nije imao djecu i da su on i supruga do tada bezuspješno pokušavali da dobiju potomstvo. Interesantno je i to da nije htio da odgovara na određena pitanja, između ostalog na pitanje istražnog sudije o identitetu tri osobe koje su ubile i zakopale Ivana Stambolića.

Posle Fruške gore, Škene se u ulozi svedoka saradnika pojavio samo još na suđenju za ubistvo Stambolića, gdje je svjedočio iza zatvorenih vrata.

