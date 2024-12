"Džej me zvao mala, a ja za glavu viša od njega": Imala 15 godina kad je otpjevala hit devedesetih, ovako danas izgleda

Pjevačica Lina Božović je imala samo 15 godina kada je otpjevala hit devedesetih. Pjevačica Anabela Atijas pokazala kako sada izgleda

Devedesetih godina prošlog vijeka jedna od najpopularnijih pjesama bila je numera "Bumbar" koju je otpjevala maloljetna Lina Božović.

Pjesma je bila hit 1996. godine, a samo dvije godine kasnije Lina se povukla sa scene. Razlog za to je porodična tragedija - Lina je jednom prilikom na društvenim mrežama otkrila da joj je otac izvršio samoubistvo kada je imala samo 16 godina, da je rano ostala bez majke, ali i supruga kojem je rodila dvije ćerke.

Pjevačica Anabela Atijas je sada na Instagramu podijelila sliku na kojoj pozira sa bivšom pjevačicom benda Dr Igi Tanjom Banđur, ali i Linom Božović.

Ovako danas izgleda:

Lina se ranije za MONDO prisjetila devedesetih i nastupa s Džejem, ali i otkrila ko je "bumbar" iz spota.

"Devedesete pamtim po druženju, putovanjima, turnejama, mnogo studijskog rada, časova solo pjevanja... Kolege su sve bile starije od mene i zvali su me uglavnom Mala. To je posebno bilo smiješno kad me Džej oslovi tako jer sam uvijek bila za glavu viša od njega. Sa njim sam imala dosta zajedničkih koncerata. Uglavnom smo sarađivali sa istom izdavačkom kućom pa smo se često viđali,družili i imali zajedničke nastupe. Nije bilo ljubomore i sujete. Rado smo dijelili iskustva jedni sa drugima".

Lina nam je otkrila i kako je izgledalo snimanje spota za, sada već, kultnu pjesmu devedesetih.

"Od početka moje karijere sarađivala sam samo sa Dejanom MIličevićem. Vjerovali smo njegovom talentu i istančanom ukusu i stilu. Moje je bilo samo da se pojavim i uradim pred kamerama ono što je on kao reditelj zamislio. Čovjeka koji je glumio Bumbara sam tad upoznala i nikad ga više niko od nas nije vidio. Dejan ga je bukvalno par sati pred snimanje spota upoznao na ulici, predočio mu ideju, čovjek je pristao i to je to. O finansijama tada nisam brinula, moj Bumbar je bio moj tata".

