Georgiev riješio da se provede kao gospodin čovjek: Pripremio iznenađenje za kraj godine, pa se obratio fanovima

Iako mu poslednjih mjeseci nije bilo lako, Georgiev je riješio da na svoj način zaokruži ovu godinu.

Izvor: Instagram printscreen / vladogeorgiev

Iako mu godina na izdisaju nije bila jedna od najlakših, jer je u oktobru ostao bez majke Borke za koju je bio jako vezan, Vlado Georgiev odlučio je da radi ono što najbolje zna, a što dolazi iz njegove duše - da podijeli svoju muziku sa onima koji je vole.

Poznati muzičar i miljenik publike širom regiona, prirediće nezaboravne "Gospodske" koncerte 6. 7. 8. i 9. decembra 2024. godine u Plavoj dvorani Sava Centra, a nema sumnje da će mu u trenutku kada bude izvodio neke od svojih najemotivnijih numera, upravo njegovi najvoljeniji biti u mislima.

"Očekuje vas veče puno emocija, muzike i iznenađenja. Ovo je koncert za dušu, a publika može da očekuje posebno pripremljen repertoar i atmosferu za pamćenje", izjavio je Vlado Georgiev.

Najvažnije žene u njegovom životu

Vlado je godinama važio za najpoželjnijeg neženju, ali mu je na kraju srce ukrala jedna Milica, a iz ove ljubavi rodile su se dvije ćerkice Sofija i Elena, koje su postale centar njegovog univerzuma.

Supruga Milica je od pjevača mlađa čak 15 godina, a razlika u godina im nikada nije predstavljala problem. Koliko je zadovoljna svojom snajom, govorila je i majka Borka, koja ju je u jednom od rijetkih izjava za medije opisala ovim riječima:

"Prezadovoljna sam snajkom, mnogo je dobra i pažljiva djevojka. Kada me je upoznao sa njom, vidjela sam da je devojka iz dobre porodice, kulturna, fina i emancipovana. Vladi baš takva treba. Sad još da se vjenčaju i ja ću kao majka biti najsrećnija", iskrena je bila Borka za Alo. Povodom rođenja prve unuke Sofije, tada je sa puno emocija govorila o unuci i sinu:

"Čim se Milica porodila, Vlado me je odmah zvao iz porodilišta da mi kaže da je Sofija isti on, tako da mi je unuka lijjepa na tatu. Plakao je od sreće i rekao mi je da je Sofija mnogo lijepa. Ovako je bilo, javio mi se i rekao: 'Majko, ista je ja'. Veoma je srećan zbog nje, i kaže da jedva čeka da je dovede kod nas kući", pričala je Borka.

Izvor: X printscreen / Vlado Georgiev Barba

Vlado je nedavno uspio jednim potezom da raznježi svoje pratioce. On je okačio poseban snimak na instagramu, na kom je glavna zvijezda bila njegova ćerka Sofija. Pjevač ju je izveo na binu, a razlog je bilo to što je djevojčici bio rođendan, i to osmi po redu. Georgiev je svoju mezimicu postavio na stolicu i pjevao joj ljubeći je, a publika je ovaj potez oduševljeno pozdravila.

Pogledajte: