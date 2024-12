"Pričali da kelnerišem po Albaniji": Glumicu iz "Srećnih ljudi" viđali kako briše stolove u restoranu, a ovo je istina

Glumica Zlata Numanagić je jednom prilikom progovorila o navodima da radi kao kuvarica i kelnerica u Albaniji

Glumicu Zlatu Numanagić (74), koja je u kultnoj seriji "Srećni ljudi" tumačila lik Lole Golubović, nedavno smo mogli da vidimo u seriji "Igra sudbine", a pre toga i u ostvarenjima "Žigosani u reketu" i seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine". Nakon godina provedenih pred kamerama, Zlata je u jednom periodu riješila da se oproba i u ugostiteljstvu, nakon čega su krenule glasine da "radi kao kelnerica".

Zlata Numanagić se jednom prilikom osvrnula na priče da je bila kuvarica i konobarica u Albaniji, naglašavajući da joj te informacije smetaju i štete njenim glumačkim angažmanima.

"Žao mi je što je u javnosti ispalo da ja kelnerišem u Albaniji, gdje smo moja koleginica i ja držale restoran. Radile smo jednu ljetnju sezonu. Dogovor je bio da, ako dobijem poslovne ponude, moram da napustim taj posao, i tako se na kraju i desilo. Nas dvije smo iznajmile opremljeni restoran i, po potrebi, pomagale kao kelnerice. Nisam kelnerica u Albaniji, i to me poprilično vrijeđa i smeta mome poslu", izjavila je.

Mještani, koje glumica opisuje kao divne, srdačne i prostodušne ljude, dugo nisu znali ko su dvije Srpkinje koje su se "usudile" da prve i jedine otvore restoran u njihovom malom mjestu. A kad im je Zlata rekla da je glumica, bukvalno su pali u nesvijest.

"Najčešće su me viđali u radnoj uniformi, bez šminke, kako brišem terasu i stolove, idem u nabavku. Kad su na jutjubu vidjeli snimke iz 'Otpisanih' i 'Srećnih ljudi', nisu mogli da vjeruju. Zagledali su me, širili slike preko cijelog ekrana. A kad je krajem avgusta u nedeljnom izdanju njihovih novina 'Gazeta shqiptare', koje su pandan našoj 'Politici', izašao intervju sa mnom, onda su stvarno pali u nesvijest. Mislim da onoliku fotografiju naši nisu objavljivali ni kad sam bila na naslovnim stranama", kaže Zlata i nastavlja:

"Znam da su mnogi pomislili da smo tamo imale probleme što smo otvorile restoran, ali to je glupost. Ljudi su nas dočekali raširenih ruku. Oni su ljubazan narod. Počev od policije, do službe za dezinsekciju, preko banke, pa sve do komšija koji su hotelijeri, svi su nam pomagali. Ako nam nešto nedostaje, oni bi nas vozili u nabavke... Ni u jednom momentu se nismo uplašile što otvaramo kafanu u Albaniji. A kada nam je restoran pun, što je svaki dan u sezoni, moja drugarica i ja bismo ušle u kuhinju i same spremale jela", ekla je svojevremeno, prenosi Stil.