Tri godine glumio NECU IZ "SREĆNIH LJUDI", a sad ga ne biste prepoznali!

"Neca Golubović" u centru pažnje zbog glumice Višnje Petrović.

Izvor: Youtube/Nastić _7

Neca Golubović iz "Srećnih ljudi" osvojio je srca publike devedesetih godina prošlog vijeka. Dječaka Necu igrao je Janko Milivojević, kojem je to bila debitantska uloga.

Danas ima 36 godina, i ponovo je u centru pažnje zbog mlade glumice Višnje Petrović, koja je ispričala kako je izgledao njen susret sa čuvenim Necom.

"Danas mu ne bih ništa poručila, ali jesam kad sam bila mala. Ja sam tada osvojila prvu nagradu na međunarodnom festivalu u Smederevskoj Palanci, on je tada došao, odigrao dio uloge i doveo Simu. Sva djeca, koja su iz Srbije, su željela da se slikaju s njim. Ja sam igrala Krmen, imala sam neku suknju i kratku majicu koja je otkrila go pupak. Kako sam bila debeljuca, on je meni rekao: 'Bježi debela, s tobom da se slikam?', i ja sam mu tad rekla: 'Biću bolja i popularnija glumica od tebe", rekla je Višnja u emisiji "Pretres".

Janko se ne bavi glumačkim poslom, već radi u galeriji, što je porodični posao koji je nasjledio od oca.

"Radim i u galeriji. Prodajem slike, uramljujem slike i prevozimo slike u inostranstvo. To moj tata radi već 40 godina i ja sam nasljedio taj posao", rekao je ranije Janko i dodao: "Radim u galeriji već 15, 17 godina, bavim se trgovinom slika,opremanjem slika. Moj otac to radi, logičan sljed da otanem u tome. Imam dva rođena brata u Americi i Dubaiju", rekao je u emisiji Scena.

Milivojević je rekao i da je išao u osnovnu školu kada je snimao seriju, i da mu je ponekad bilo dosadno, ali i da mu sada, kada je stariji izviru smo lijepe uspomene.

"To je bilo najgore vrijeme, moj honorar, za tri godine koliko sam snimao, nije bio dovoljan ni da platim jedno ljetovanje za moju porodicu".