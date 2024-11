"Ćerka Nikolija kojoj mnogo nedostaješ": Nikolija samo jednom govorila o ocu, a sada mu je uputila emotivne reči

Nikolija Jovanović se driljivim rečima obratila ocu

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Pevačica Nikolija Jovanović ne voli puno da govori o svom privatnom životu, posebno od kada se udala za kolegu Relju Popovića kom je rodila dvoje dece.

Njih dvoje uživaju u srećnom braku, ali nažalost u detinjstvu njeni roditelji nisu bili zadovoljni zajednicom i odlučili su da se razvedu. Iako Vesna nikada nije krila ko je otac njene ćerke, veći deo javnosti ne zna o kome se radi. Reč je o Vladi Jovanoviću, koji je svojevremeno radio kao šef marketinga RTS-a.

Nikolija je nekoliko puta isticala da je njen otac doktor nauka i da ga šoubiznis ne zanima, pa ga zato retko i ima u javnosti, a sada mu je posvetila objavu na Instagramu koja je dirnula sve. Dok je boravila u Parizu, poslala mu je razglednicu. Uz fotografiju razglednice našalila se da je to bio "Instagram njenog detinjstva," dok je poruka na razglednici nosila posebnu emotivnu vrednost.

"Dragi tata, ovde mi je super, pričam francuski – usavršavam. Mnogo te volim i nedostaješ mi, jedva čekam da te vidim, ali ne da dođem! Tvoja ćerka Nikolija kojoj nedostaješ", napisala je pevačica u razglednica je bila adresirana na Srbiju.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial/screenshot

Mnogi su se pitali u kakvom je sada odnosu sa ocem, a Nikolija je na ovu temu govorila za medije:

"U savršenim sam odnosima i sa majkom i sa ocem. Tata nikada nije želeo medijski da se eksponira i mi tu odluku poštujemo. Situacije u kojima se oslanjam na oca? Pa na iste kao i na majku. Oslanjam se na to što me vole i što ih volim, to je sva podrška koja mi treba od njih. Kada ste mlađi, kada ste dete, mama i tata su vam sve na svetu i oni su bili stub na koji sam se ja oslanjala kroz život, ali sada imam Relju i svoju decu i odrasla sam i od njih primam i dajem im svu svoju ljubav", rekla je Nikolija.

(MONDO/ Katarina Bojović)