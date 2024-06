MNOGI JE NEĆE PREPOZNATI! Nikolija se pokajala nakon intervencija: Izobličila sam se! Pogledajte fotke

Nikolija Jovanović jednom prilikom otvoreno je priznala da se pokajala zbog estetskih intervencija koje je imala.

Izvor: YouTube/Ami G Show/Printscreen/Survivor

Nikolija Jovanović pažnju medija je privukla kao ćerka folk zvijezde Vesne Zmijanac, a veoma brzo izborila se za svoje mjesto na javnoj sceni. Ipak, kad je 2011. godine počela da krči svoj muzički put, mlada pjevačica izgledala je znatno drugačije nego danas.

Kada se pojavila s majkom u jednom rijalitiju imala je dugu plavu kosu, drugačiji nos, grudi, obrve... a jednom prilikom je priznala da se zbog mnogih promjena pokajala.

"Imam želju da podijelim sa vama sve, kao i zbog čega se kajem, a zbog čega ne. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osjećam dobro u svom tijelu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vrijeme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu to promijenim, to bi zahtjevalo mnogo ožiljaka ", rekla je Nikolija u videu koji je objavila na TikToku i nastavila nabrajanje:

Izvor: YouTube/AmiG Show

"Druga glupost koju sam napravila, a koju sam ispravila, su usta. Moja divna, prelijepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lijepa i ne znam šta mi je to trebalo. Uradila sam trajnu šminku, pa uvijek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila", priznala je pjevačica koja je dugo u srećnoj zajednici s Reljom Popović kom je podarila dvije ćerkice, ali i otkrila zašto mu nikada nije rekla sudbonosno "da".

Jovanovićeva je otkrila i da je morala da operiše zbog zdravstvenih problema koje je imala - "I posljednja stvar koju sam radila je nos. Imala sam devijaciju, nisam imala komleks i zbog toga se ne kajem jer je svakako ljepše ovako".

Za kraj, Nikolija je istakla da je imala i operaciju zuba, te da u gornjoj vilici nema prirodne zube: "Gornji zubi su viniri, ali nikada ne bih ponovo uradila ništa sa prirodnim zubima, jer nikada ne može biti isti osjećaj, a i sada mislim da su prirodni zubi mnogo ljepši".

Ovako je izgledala prije svih korekcija:

Pogledajte je sad!

Vidi opis MNOGI JE NEĆE PREPOZNATI! Nikolija se pokajala nakon intervencija: Izobličila sam se! Pogledajte fotke Nikolija Jovanović Nikolija Jovanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/nikolijaofficial/screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/nikolijaofficial Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/nikolijaofficial Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/nikolijaofficial/screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/nikolijaofficial Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/nikolijaofficial Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/nikolijaofficial Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: TV Prva//screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/nikolijaofficial/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

BONUS VIDEO: