Jovana Jeremić dobila žuto zlato i dijamante: Ovako izgleda prsten kojim ju je Dragan zaprosio

Jovana Jeremić rekla je "da" svom izabraniku Draganu, a ovako izgleda prsten koji je dobila.

U svim domaćim medijima odjeknula je vest da se voditeljka Jovana Jeremić verila.

Jovana je dobila dijamantski prsten, a prosidba se desila u najstrožoj tajnosti, 25. oktobra, na njen rođendan. Dragan odlučio je da je iznenadi onda kada je to najmanje očekivala, a prosidba se desila pred članovima njihove najuže porodice, bez prevelike pompe i kamera.

O veridbi nisu želeli da pričaju, budući da se desila tik pred Jovanin odlazak u Ameriku, dok sada svi komentarišu prsten koji je dobila. Jovana je sada u Jutarnjem programu pokazala komad koji je na sredini imao veliki dijamant, a Dragan se odlučio za žuto zlato.

Kako prenose domaći mediji, Dragan je zatražio ruku od njenog oca.

"Jovana je oduvek govorila da joj je želja da ima dijamant, te da žena poput nje to i zaslužuje. I u intervjuima je često isticala da bi volela da je Dragan upravo dijamantskim prstenom zaprosi, kada za to dođe vreme, a on je, slušajući je, to i učinio", ispričao je izvor blizak ovom paru i dodao da je kada je ugledala plišanu kutijicu na svoj rođendan počela da plače.

