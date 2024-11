Prva slika trudne Jovane Stojiljković: Čeka dijete sa slavnim glumcem, a stomak do zuba našao se u prvom planu

Jovana Stojiljković ponosno je pokazala trudnički stomačić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vijesti da je lijepa Jovana Stojiljković u blagoslovenom stanju raširile su se brzinom svetlosti kada se Goran Bogdan sa njom pojavio na jednom događaju, nakon što su dugo skrivali lijepu vijest.

Oboma je ovo prvo dijete, dok je glumica već u podmakloj trudnoći. Sada je fotka trudne Jovane isplvala i na društvenim mrežama. Njena koleginica Nataša Ninković došla joj je u posjetu i pokazala kako uživaju. Njih dvije su sjejdele na krevetu sa osmjehom na licu, a svima je odmah za oko zapao Jovanin stomak do zuba, kao i to, da buduća mama blista od sreće.

"Moja Jovana", napisala je u opisu i dodala nekoliko srca.

Izvor: Instagram/natasaninkovic

Još uvek nije poznato u kom je Jovana mjesecu, kao ni pol bebe. Inače, Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

"Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovdje i volim ovaj grad i Beogađane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelijepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osjećaj da me tjera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba", govorio je.

Pogledajte ih zajedno:

(MONDO/ Katarina Bojović)