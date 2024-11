JK u providnom izdanju, tračice jedva zadržale obline: Gore mreže zbog "golog" stajlinga, nikad bolje nije izgledala

Pjevačica je malo toga ostavila mašti.

Od kako se razvela po drugi put, Jelena Karleuša svoju liniju dovela je do savršenstva. Iako su njena izdanja godinama unazad sve provokativnija i provokativnija, čini se da je sada "igricu" odvela na nov nivo, te je sinoć pred publiku u Beogradu izašla u možda naj*ekselipnijem look-u do sada.

Pop diva se pojavila u providnom kombinezonu sa šljokicama preko kog su išle crne tračice, a ovo izdanje malo toga je ostavilo mašti.

Prisutni su ostali bez daha, naročito tokom energičnog nastupa kojim je hipnotisala publiku.

Podsjetimo, "mala od skandala" nedavno se dotakla svoje karijere tvrdeći da i dalje nema konkurenciju na domaćoj sceni.

"Estrada se dijeli na njih i na mene. Niko ne radi posao kao ja, čak ni približno kao ja. Kod mene sve ima razlog zašto je to tako. Oduvijek sam bila neko ko je vrlo predan toj visokoj produkciji, pa me je život nadigrao i doveo u život osobu koja je ja puta 10 u namjeri da se prevaziđe prethodni uspjeh. To je Zoran, moj producent, a bez njega ništa ne bi bilo isto", ispričala je za Informer.

Pjevačica je otkrila i da nije sama, te da se u njenom ljubavnom životu ipak ima promjena.

"Mogu da kažem da postoji neko. Ali sve u svoje vrijeme...Duško i ja dugo nismo u tim muž-žena odnosima, odnosno više od pet godina i bilo bi nerealno da se meni niko ne udvara, da se meni niko ne dopada i da me neko nije zagrlio i poljubio. Ne kažem da sam zaljubljena, ali zadovoljna jesam. Nisam neko ko blista zbog nekog drugog, ja blistam uglavnom kada sam zadovoljna sama sobom. To je najbolje rešenje svih ženskih problema, blistajte, drage dame, zbog sebe, ne zbog partnera jer jedino ste vi ta konstanta."

