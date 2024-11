"On mi je jedini promašaj": Milica Todorović "oplela" po Petru Strugaru, tek je sad priznala zašto su raskinuli

Pjevačica se dotakla svog ljubavnog života, ne štedeći pojedine bivše.

Izvor: Kurir TV screenshot

Milica Todorović privukla je pažnju javnosti ne samo svojim muzičkim talentom, već i svojim emotivnim životom o kom se često pisalo u medijima. Tokom takmičenja u "Zvijezdama Granda" razvila je snažnu vezu sa kolegom Nenadom Jovanovićem.

Prijateljstvo i međusobna podrška dok su prolazili kroz zahtjevan period takmičenja prerasli su u ljubav. Njihova romansa trajala je četiri godine, a uprkos raskidu, ostali su u dobrim odnosima.

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Kasnije je Milica provela još četiri godine u vezi sa Radetom Kovačevićem, bratom Saše Kovačevića. O njemu uvek govori sa poštovanjem i lijepim rečima, pokazujući da je i taj dio njenog života obiljeležen pozitivnim iskustvima.

Posle raskida sa Radetom Milica je otpočela vezu sa koreografom Milošem Paunovićem.

- Svakako da je veza sa Milošem uticala da profesionalno napredujem. Učio me je plesu, glumi - pričala je kasnije.

Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Najkraće je potrajala romansa sa glumcem Petrom Strugarom, ali se i danas spominje.

- To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on po cijeli dan sa konjima, i to je to - rekla je jednom prilikom u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Od njihovog razlaza prošlo je dosta vremena, a Milica je nedavno pojasnila šta je bio najveći "kamen spoticanja" u odnosu sa popularnim glumcem, ali i u svim njenim ljubavnim pričama.

- Stvarno mi je pun kofer lažnih ljubavi. Kad protraćiš neko vrijeme, shvatiš da ipak ne ide, a sve sam bila u nekim vezama dugim... I shvatiš da odoše godine. Ja se bavim javnim poslom i ne planiram da krijem ljubav, želim sa svojim izabranikom da se svuda pojavljujem. Nikome to nije prijalo, vjeruj mi, Petar se najbolje snašao, jer i on je javna ličnost, ali ni on nije želio toliko o ljubavi da se piše.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Inače, Petar je već duže vrijeme u ljubavi sa koleginicom Ninom Nešković, ali osim što su na Instagramu podijelili nekoliko objava, u medijima nisu govorili o svojoj vezi.

O poslednjoj vezi sa Lazarom Granićem nije pričala.

Izvor: Republika.rs/ Mondo Jelena Sitarica