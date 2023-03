MILICA RASPLAKALA VODITELJKE U EMISIJI UŽIVO! Suze prekinule program - progovorila o Strugaru, spomenula i majku!

Milica Todorović pričala o tome koliko teško podnosi rastanke, pa rasplakala i voditeljke u emisiji.

Milica Todorović nedavno je nasmijala sve u studiju dok je pričala o svom emotivnom statusu i šalila se na račun svog odnosa sa koleginicom Slavicom Ćukteraš, da bi već narednog dana u drugoj emisiji rasplakala sve.

Pjevačica je gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal" i otvoreno govorila o svim aktuelnstima u svojoj karijeri i životu. Na početku razgovora prisjetila se početaka u Zvezdama Granda: "Ja sam pobijedila sa 14 i po godina, nepunih 15. Kad sam ušla u ovu zgradu na snimanja Zvetda Granda željela sam samo da pjevam. Ja sam prije bila stidljiva, a sad ne možete da me zaustavite. Volim i balade, volim i brže pjesme. Sad bih snimala nešto brzo, bržeg ritma", rekla je Milica.

Potom je javno iznijela kakvo mišljenje ima o svom bivšem dečku, glumcu Petru Strugaru, pa emotivnom izjavom o porodici rasplakala svoju majku i voditeljku.

"Nemam ništa protiv konja i Pere Strugara, on je super dečko. Patim posle raskida, plačem, zovem prijatelje, mamu... To brzo prođe. Teško mi padaju rastanci i odvajanja, to me prodrma. Zato se sada ne odvajam od mame, jer sam mlada otišla od kuće. Sa tatom sam na video kolu. Što više vremena gledam sa provodim s njima, život je kratak. Mama mi se rasplakala, sad ćemo i mi da se rasplačemo", rekla je Milica, a onda se i voditeljka rasplakala.