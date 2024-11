Soraja živi u staklenom stanu od 8 miliona evra: Uživa u 440 kvadrata čistog luksuza, a komšije razvezale jezik

Starleta je nekoliko puta pokazala na Instagramu dijelove nekretnine u kojoj provodi najviše vremena.

Izvor: Instagram/SorajaVucelic

Soraja Vučelić već duže vrijeme živi u Zagrebu. Ona je u glavnom gradu Hrvatske najčešće boravila i tokom trudnoće.

Jednom prilikom na Instagramu je pokazala unutrašnjost stana u kom živi sa svojim misterioznim partnerom i ocem svog djeteta, a na fotografijama su se vidjele brojne umjetničke slike i luksuzni namještaj.

Inače, Sorajin stan je u staklenoj "pametnoj" zgradi, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba - Cvjetnom trgu, koja se nalazi odmah prekoputa pravoslavne Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg.

Osim po svojoj spoljašnosti, ova staklena zgrada specifična je po mnogo čemu. Kad se gleda spolja s trga, ona ima izgled šoping mola, što jednim dijelom zaista i jeste, ali je u isto vrijeme luksuzni stambeni kompleks s privatnim parkom koji se ne može vidjeti ni sa jedne strane, osim iz vazduha, te je stanarima obezbijeđena maksimalna privatnost.

Stanovi u ovoj zgradi su među najskupljima u cijeloj Hrvatskoj.

Na jednom hrvatskom sajtu za nekretnine može se vidjeti da se stan sličan onome u kojem trenutno živi Vučelićeva prodaje za nevjerovatnih osam miliona evra.

Izvor: Instagram/ sorajavucelic

Sorajin stan ima 440 kvadrata, četiri spavaće sobe, tri kupatila i terasu od 160 kvadrata sa fantastičnim pogledom na grad. Osim toga, stan uključuje "velnes" sobu, saunu, fitnes sobu, ogroman garderober, zimski vrt, garažu sa tri parking mjesta i druge pogodnosti.

Izvor: Kurir

Pored Soraje, na ovoj adresi živi i nekoliko hrvatskih fudbalera, a jedno vrijeme je tu boravila i pjevačica Vlatka Pokos.

Izvor: Instagram/ sorajavucelic

Jedna od Sorajinih dobrostojećih komšinica koja je bila raspoložena za razgovor s nama potvrdila je da Soraja zaista živi u ovom kompleksu s partnerom i sinom, ali da je često na putu, te da joj ovo vjerovatno nije jedina adresa stanovanja.

"Soraja je požrtvovana majka, ali baš se trudi da maksimalno sačuva svoju privatnost i privatnost svoje porodice. Svima je to ovdje u zgradi na prvom mjestu, pa i njoj. Koliko sam vidjela, često joj u posjetu navraća jedna drugarica. Tokom trudnoće je baš rijetko izlazila iz stana, vidjela sam je jednom ili dvaput, i to kad je već imala stomak do zuba. Baš je to sve dobro sačuvala od svih. Ne izlazi ona ni sad previše. Direktno iz stana silazi u garažu, završi sve što ima, pa se opet vraća u stan. Prije neki dan je baš bila s bebom u parkiću, tu u okviru našeg kompleksa. Imala je divna "dior" kolica za bebu, koja i ja tražim mjesecima, ali su svuda rasprodata. Muke naše (smijeh). Zna da tu može da se opusti i da šeta u miru. Ako smo negdje bezbjedni, tu smo", završava ova ljubazna komšinica.

Izvor: Kurir.rs/ Mondo Jelena Sitarica