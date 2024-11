"Vjerovatno previše dosade u životu": Kaća Grujić stala u odbranu Tee nakon što ju je JK urnisala zbog Tošeta

Nakon što je Jk oštro kritikovala posjetu Tee Tairović Tošetovom muzeju, oglasila se i Kaća Grujić.

Izvor: Instagram/katarinagrujic.doll

Prije nekoliko dana, Jelena Karleuša oglasila se na Instagramu nakon što su se u javnosti pojavile fotografije Tee Tairović, koja je posjetila i muzej u čast Tošeta Proeskog u Kruševu, gdje je pustila i suzu.

Zbog ovog poteza udarila je na Tairovićku na društvenoj mreži, pa je ovaj potez mlađe koleginice prokomentarisala kao jeftin marketing.

"Ništa me u poslednje vrijeme nije zgadilo kao slika estradnog mulja koji koristi ime Tošeta Proeskog i njegovu spomen kuću, zarad jeftinog marketinga pred nekakav nastup u Makedoniji. Lažne suze, jeftina patetika još jeftinijih pjevačica u zloupotrebi lika i djela pokojnog Tošeta dobila je najgori neljudski i nečasni oblik. Da se ljigavo zaradi i to sve pozirajući pred kamerama. Dno je dobilo svoj podrum. Sigurna sam da će Makedonci takve ljige prepoznati i nagraditi apsolutnim bojkotom", napisala je Jk.

Izvor: Instagram prinscreen / karleusastar

Nakon toga se i oglasila Tea Tairović koja kao i obično nije imala neki komentar, već je samo izjavila da ne zna o čemu je riječ.

"Ne znam o čemu se radi, i nisam sigurna da bih željela na nešto takvo da odgovaram", ističe pjevačica i dodaje: "Dajte mi vremena da pročitam šta je to i o čemu se tačno radi, pa možda i dam neki komentar", rekla je , ali je na kraju odlučila da se neće dalje oglašavati na ovu temu.

Iako je Tea odlučila da se neće oglašavati, njena koleginica Katarina Grujić na pitanje novinarke šta misli o tome što je Jk isprozivala Tairovićevu, je imala malo duži komentar od glavnog aktera iz ove priče, pa je poručila sledeće:

Izvor: Instagram/katarinagrujic.doll

"Što mora sve da se protumači loše. Ja ne mislim da je to neki lažan marketing. Djevojka je prodala 99,9 posto sale, arene, zar bi ona to pravila? Jel napunila dvije arene? Jeste. Pa šta će njoj dodatni marketing. Jako je lijepo da jedna javna ličnost ode na takvo mjesto i pokaže narodu koji možda neće imati prilike nikad da ode da vidi to mjesto. Svako sebi daje za pravo, vjerovatno previše slobodnog vremena i dosade u životu, pa onda tako komentarišeš sve. Ne znam, ja bih samo stavila tačku na to i rekla bih - Nije bitno šta je rečeno, nego ko je rekao'", poručila je Katarina u intervjuu za emisiju Glam.

(Kurir/ MONDO/ Marina Cvetković)