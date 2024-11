"Čovjek kada hoće da sazna on sazna": Mirka Vasiljević o šok fotkama na kojima je Vujadin sa drugom djevojkom

U jednom trenutku mediji su objavili fotografije Vujadina Savića sa drugom djevojkom, a evo kako glumica danas gleda na to

Glumica Mirka Vasiljević tokom svoje karijere uvijek je uspevala da balansira privatno i poslovno, a u poslovnom životu uslijedile su brojne promjene jer je glumica odlučila da se pridruži na društvenim mrežama.

"Dugo sam razmišljala oko toga, i ne snalazim se baš tako dobro da okačim i postavim, jer sam više iz prošlog vremena. Imam tim ljudi i kada imate dobar tim onda ste na dobrom putu, dokaz tome mi je što sam kao dijete uspjela sve ovo da izguram, upravo zato što sam imala podršku roditelja i što su bili uz mene i iza mene. U ovom mom poslu ja sam samo mali šrafić, a da bi ta mašinerija dobro funkcionisala mi svi moramo da radimo podmazano dobro da bi film, serija ili predstava dobro ispali. Na to sam se odlučila zbog posla i ljudi koji prate moj rad već dvadesetak godina i željela sam da budem u kontaktu sa njima. To je danas kao lična karta, a da me ne bi pregazilo vrijeme, tu smo", rekla je Mirka, i dodala da joj djeca pomažu oko Instagrama.

"Upućeniju su i oni su nova generacija koja razumije šta znači pregledi, viralno i oni naravno imaju svoje mišljenje i dijele ga sa mnom, a ja sam tu da pitam."

Na pitanje da li je suprug zapraćen na društvenoj mreži, Mirka odgovara: "Jeste, nemoj da me plašiš. Među prvima je zapraćen", rekla je ona i dodala: "Sa Vujadinom sam razgovarala oko osnovnih stvari, ne miješamo se u to. Zbog posla sam otvorila, i sa timom ljudima dogovaram oko materijala. To će biti moja komunikacija sa publikom", istakla je Vasiljevićeva i otkrila da li će sada pratiti šta suprug kači na pomenutoj mreži.

"Čovjek kada hoće da sazna on sazna na razne načine, a najmanji problem je da saznam šta Vujadin kači. To je iz poštovanja prema ljudima, nekada su bili intervjui i televizija, a sada je akcenat na društvenim mrežama."

U svojim intervjuima uvijek je bila iskrena: "Ne kajem se ni za šta što je izašlo u javnost, jer sve su to životne lekcije koje nauče šta vam prija, a šta ne i na kraju krajeva to što naučite poenta je da ne ponovite, a ako znate da će biti slična situacija, da znate da reagujete. Trudim se da u svakom momentu odreagujem čistog srca, dobre namjere i raširenih ruku, nikada nisam imala zlu namjeru, a nekada ako preteram tu sam uvijek da se osvijestim, ne ponovim i kažem izvini", kaže Mirka i dodaje da uvijek postoje stvari koje su za javnost, koje za porodicu, a koje za supruga i nju.

"Naravno, zahvaljući partneru nastaju djeca. Kada ste jedno i imate vaše nešto onda i djeca mogu da nastanu kao produžena ruka.

Progovorila o Vujadinovoj prevari

"Naravno da mi je najprijatnije kada nešto izlazi pozitivno, jer mi svi volimo kada neko nešto o nama pozitivno priča i kada se dešava, ali to nije život. U životu se dešavaju i manje lijepe stvari u kojima treba skupite se i sabrati, ali odreagovati mudro i najbolje što znate i umijete. Ono što smatram da je kulturno za medije to kažem, ono što nije ostavim da bude privatno jer sama riječ privatno dozvoljava. Najbitnije mi je da u četiri zida znam ko sam, šta sam, šta želim, a šta ne i najbliži ljudi oko mene. Svi mi to kada znamo i kada imamo isti stav buldožer ne može da nas pomjeri, ali ne treba se igrati sa sedmom silom", iskrena je bila.



