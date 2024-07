NIJE MOGLA DA SE SJETI KADA JE RODILA DIJETE: Mirka Vasiljević morala da zove majku - Zbunila sam se

Mirka Vasiljević u jednoj emisiji ispričala je kako nije mogla da se sjeti koje godine je rodila najmlađe dijete.

Izvor: Kurir TV printscreen

Mirka Vasiljević veoma mlada postala je dio javne scene, a veliku popolarnost stekla je 2005. godine ulogom Sofije u filmu "Mi nismo anđeli 2". Nakon toga igrala je u čuvenoj seriji "Ljubav, navika, panika", a uloge u njenoj karijeri nizale su se i kasnije. Pored glume, oprobala se i u ulozi voditeljke, a sreću u ljubavi našla je pored fudbalera Vujadina Savića.

Mirka je dugi niz godina je u ljubavi sa Vujadinom Savićem sa kojim ima četvoro djece, ali sudbonosno "da" još uvijek nisu izgovorili, dok je javnost više puta brujala o njihovom navodnom rastanku, što je ona svaki put demantovala. Svojevremeno su domaći mediji uhvatili Vujadina u noćnom provodu gdje je bio prisniji sa nepoznatom ženskom osobom, a Mirka mu je sve to oprostila.

Kako je glumica tada istakla, ona nema problem sa tim da Vujadin često izlazi u noćni provod bez nje. Veoma mlada postala je majka, a danas ima četvoro djece i, kako je istakla, ne bi imala ništa protiv da dođe i peto.

U emisiji "Magazin In" je jednom prilikom sve nasmijala kada je prepričala situaciju koja joj se dogodila dok je popunjavala neku papirologiju za djecu. Mirka je otvoreno priznala da nije mogla da se sjeti godine kada je rodila najmlađe dijete, pa je pozvala mamu kako bi joj pomogla, a njena priča je slatko nasmejala gošće u studiju i voditeljku Sanju Marinković.

"Relativno skoro je trebalo neku papirologiju da popunjavam i zbunila sam se. Popunila sam za prva tri djeteta i zbunim se kod četvrtog. Zvala sam majku da pitam da li je dijete rođeno 2021. ili 2022. godine. Kad idem po redu, tako znam, a kad idem preko reda - ne znam. Zato sam bila mudra, dvoje sam rodila u oktobru, a dvoje u decembru. Jednog dana kad postanem senilna pitaću: 'Je l' si ti iz oktobra ili decembra?'. Ma, nema greške", našalila se Mirka Vasiljević u emisiji.

Glumica i fudbaler su oduvijek željeli veliku porodicu, a imaju dvije ćerke i dva sina: Adrijanu, Aniku, Andreja i Mihajla. Važe i za jedan od najljepših i najskladnijih parova, a Mirka i posle četiri porođaja izgleda savršeno.

Skandal o kom je brujala javnost

Mirka i Vujadin prije neku godinu našli su se u centru pažnje kada je fudbaler napravio scenu supruzi nakon što ga je zamolila da izađe s njom na crveni tepih da ih fotografišu predstavnici medija. Navodna bračna rasprava desila se na premijeri filma "Komedija na tri sprata" Sandre Mitrović, ćerke Željke Mitrovića na kojoj je prisustvovao veliki broj javnih ličnosti.

Vujadin navodno nije htio da izađe na crveni tepih i slika se i daje izjave, a pojedinci tvrde da je tom prilikom urlao na suprugu s kojom ima četvoro djece. Kada ga je Mirka zamolila da izađu zajedno na crveni tepih da ispoziraju, on je navodno rekao: "Bježi, bre. Idi sama. Ne zanima me to".

Mirka je tada pozirala medijima, a Vujadin je iskoristio priliku i nestao u masi. Iako je minut prije navodno doživjela neprijatnu scenu od supruga Vujadina, Mirka je pozirala s osmjehom. Kasnije se oglasila za medije i poručila da Vujadin voli da bude u medijima isključivo zbog sporta, te da ovo "nije bilo ništa strašno niti novo jer on ne voli da se slika i daje intervjue".