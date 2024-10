Ko je zaljubljeni moćnik zbog kog Ksenija Pajčin nije objavila album: Bio besan, hteo osvetu, ona tajnu odnela u grob

Pevačica je i sama priznala da postoji projekat koji nikada nije realizovan do kraja.

Izvor: pritnscreen/youtube/Glossy.rs

Pokojna pevačica Ksenija Pajčin poslednjih dana ponovo je glavna tema javnosti nakon što se saznalo da se uskoro snimiti film o njenom životu i karijeri, o čemu je nedavno progovorio glumac Rade Ćosić, koji će biti koproducent.

- To će biti igrani film. Imamo kompletan scenario. Napravićemo kasting širom regiona, gde ćemo tražiti devojku koja, osim po fizičkom izgledu, mora da ima i sličan karakter kao Ksenija. Čak fizički i nije toliko bitno koliko karakterno. Ono što mislim jeste da će taj film biti spomenik Kseniji. Ovo je ideja Darka Popovića, koji je inače producent čuvenog "Paparaco lova" - kaže Ćosić i dodaje da će to ostvarenje imati višestruku važnost:

- Film će biti bitan za sve žene u Srbiji, a i šire, koje će preko tog Ksenijinog herojstva shvatiti da ništa nije uzaludno.

Izvor: pritnscreen/youtube/Xenia Pajčin

Kako je dalje otkrio Rade, u centru pažnje filma biće pre svega Ksenija, iako će napraviti kasting i za lik Filipa Kapisode, ali on neće biti najbitniji u celoj priči.

- Biće kasting i za tu ulogu, ali nema muških uloga u filmu koje će biti glavne. Fokus je na Kseniji i njenom životu. Imaće deonice kad je ona bila mala, sve će biti prikazano kroz flešbekove i sve u vezi s njenim tinejdžerskim danima, a negde na pola sata od početka filma kreće ono sve otkad je postala popularna - rekao je glumac za "Svetski radio".

Nakon ovih vesti, mnogi su se pitali da li će u filmu konačno biti odgonetnuto i ko je moćnik zbog kog je svojevremeno napustila Srbiju i zbog kog nije objavila projekat na kom je vredno radila.

Podsetimo, pevačica je za života objavila nekoliko albuma, ali jedan koji je snimila 2000. godine nikada nije ugledao svetlost dana, i to sve zbog tadašnjeg glavnog urednika jedne izdavačke kuće koji je bio ludački zaljubljen u nju, a s kojim ona nije želela ništa više od poslovne saradnje.

Kako su mediji svojevremeno pisali, Ksenija je mnogo nade ulagala u projekat, s kojim bi se popela na sam estradni vrh, ali je zbog jednog čoveka njen CD zabranjen.

- Pokojna Ksenija je odmah nakon NATO bombardovanja naše zemlje snimila album, koji je za ono vreme bio nešto totalno novo. Ona je pregovarala o njegovom izdavanju sa svim tadašnjim izdavačkim kućama, pa je tako došla i do urednika jedne od najuspešnijih. Taj čovek je bio ludački zaljubljen u Kseniju, koja je tada bila jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni. On je na sve načine pokušavao da je osvoji, ali ona uopšte nije bila zainteresovana za njega.Kad ga je odbila i jasno mu stavila do znanja da s njim ne želi ništa, bio je vrlo besan, pa je rešio da joj se osveti. Pošto je bio uticajan, imao je dobre kontakte s tadašnjom vlašću i povukao je sve veze koje je imao s produkcijom i producentima koji su stajali iza tog albuma i on je zabranjen. Kako je Ksenija tada govorila prijateljima, stavljen je u fioku. Njoj je to teško palo, pa je ubrzo pobegla u Grčku. Jedan od razloga je bio i taj da se skloni od tog čoveka i njegovih pretnji. Bilo bi divno kad bi neko posthumno objavio te pesme u Ksenijinu čast", rekao je izvor za "Kurir".

Izvor: YouTube/Glossy.rs

Da je snimila album koji nikada nije objavila, svojevremeno je potvrdila i sama Ksenija Pajčin, ali tada nije otkrila zbog čega se to desilo.

- Karijeru sam počela u grupi Dak. Dosad sam objavila albume 'Too Hot To Handle', 'Sviđa mi se on', jedan je ostao u fioci zbog firme koja je stajala iza njega, 'Extreme', 'Sigurna' i 'The best of'. Trenutno radim, napisala sam dve ekstra pesme i uzimam još nekoliko", ispričala je tada Ksenija.

Inače, čak i u njenoj biografiji dostupnoj na internetu navodi se da je Ksenija pobegla u Grčku zbog ružnih događanja u Srbiji i privatnih problema gde ju je dočekao porodični prijatelj, košarkaški menadžer Vasilis. Identitet osobe koja joj je zagorčala život nikada nije otkrila. U Grčkoj je dve godine igrala u diskotekama, gde je važila za jednu od najomiljenijih plesačica. Istovremeno, radila je i kao koreograf i šoumen na grčkoj televiziji Alfa.

Nažalost, nakon toga ulazi u vezu sa Kapisodom koji ju je u naletu besa ubio, a potom presudio sebi.

Izvor: Kurir.rs/ Mondo Jelena Sitarica