"Napravila je budalu od Duška": Prepiska Severine i Tošića zgrozila Karleušu, ovo je posebno iznerviralo

Jelena Karleuša prokomentarisala je prepisku Severine i Duška Tošića o kojoj je region brujao danima.

Izvor: MONDO, Uroš Arsić/Instagram/severina

Pevačica Jelena Karleuša bila je gošća jedne emsije u kojoj je sve iznenadila kada je priznala da je varala bivšeg supruga Duška Tošića, a zatim otkrila i šta je zahtevao od nje nakon što su potpisali papire za sporazumni razod braka. Ona se još jednom osvrnula i na prepisku bivšeg supruga s hrvatskom pevačicom Severinom koja je svojevremeno uzburkala javnost.

Kada je na mrežama isplivala prepiska Severina i Tošića, bivši fudbaler se našao u žiži javnosti. On je u porukama izrazio želju da upozna bivšu ženu Kebinog sina, pozivajući je na kafu i šampanjac, a u jednom od njenih odgovora Hrvatica mu je stavila do znanja da nisu poznanici, niti prijatelji i da joj ne piše više.

Nakon dopisivanja sa Tošićem, Severina je sve poruke poslala Jeleni, a Karleuša je sada govorila o ovoj temi, koja se danima razvlačila po medijima.

"Mene je mnogo iznerviralo to kako je Severina odgovarala Dušku na poruke, ništa pored mene nije naučio. Napravila je od njega budalu, iako je on mnogo bolji frajer, nego što je ona riba. Ja sam se iznervirala zato što je ona tu poentirala, a ne on. Ja sam se toliko trudila da on ispadne frajer i faca", rekla je Jelena Karleuša i dodala:

"Žao mi je što su na njegov račun sprdali mnogi, a Duško to ne zaslužuje, jer to su njegove slabosti i nepromišljeni momenti".

JK je u emisiji otkrila i kako se osećala kada se vratila kući nakon potpisivanja papira za razvod braka - "Ja sam kući dolazila godinama unazad i bila je ista situacija. Ništa se kod mene nije promenilo nakon razvoda. Taj dan nije u mom životu preterano drugačiji od svih godina unazad. Nisam osetila ništa, čak ni olakšanje. Mene je kao ženu najviše bolelo to što se neko za mene nije borio da me ne izgubi, kao što sam se ja borila da taj brak opstane. Da se nisam borila, taj brak bi trajao par meseci. Presudni momenat je bio kada sam shvatila da se neko ne bori za mene i brak i da postoji neka bolja opcija. Tog momenta ja sam pustila. Sve je do ljubavi, kada te neko voli, neće te pustiti", istakla je, pa nastavila:

"Ja smatram da Duško nije znao da me voli onako kako treba. On je možda voleo onako kako je bio njegov maksimum. Ako ja tebi moram da objasnim kako da me voliš, šta da mi kažeš, ako ja tebe moram da ubeđujem da sam vredna tvoje borbe za mene, čemu to. Došla sam u životu do sitacije da su se uloge promenile, od toga da je neko lepio moje postere po zidu, do toga da mi kaže da sam ja niko, a on neko. Očekivanja su bila da sam ja trojfej, ali ja nisam trofej, nego biće koje puno pruža i zauzvrat traži isto to. Nisam predmet koji će da ti sija i hrani ego, ja sam biće koje je gladno ljubavi".

Izvor: MN Press