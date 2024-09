"Sad svi znamo kakva je Severina": JK raspalila zbog prepiske sa Duškom, "ona ne zna koliko sam takvih poruka čitala"

Jelena Karleuša bez dlake na jeziku o Severini Vučković i skandalu sa Duškom Tošićem

Pjevačica Jelena Karleuša konačeno se, i zvanično, razvela od supruga Duška Tošića, koji se prije nekoliko mjeseci našao u centru skandala zbog poruka koje je objavila pjevačica Severina Vučković.

Jelena je sada, gostujući u emisiji na Kurir televiziji progovorila o ovom skandalu, ali i situaciji kada je zadržana na granici nakon koje se pjevačica, koja je imala zakazan nastup u Srbiji, vratila nazad u Hrvatsku.

"Ne mislim da je Severini zvanično zabranjen ulaz u Srbiju, ali ona je sama sebi zatvorila ta vrata. Ne možeš vrijeđati jedan narod, prozivati ga na svaki način, a onda očekivati da te dočeka raširenih ruku. Beograd je epicentar Balkana, ovdje se prave velike karijere, i nema mjesta za one koji nemaju poštovanja prema Srbiji. Ništa nikad neće biti ispred moje zemlje", rekla je Jelena i dodala:

"Niko ne može da dolazi ovdje, zarađuje u ovoj zemlji i usput je ponižava. To ne prolazi kod mene".

Karleuša se dotakla i lične prepiske koju joj je Severina poslala, pokušavajući da je povrijedi na privatnom planu.

"Još jedna stvar u vezi Severine, misleći da će da me povrijedi, kada sam joj se obratila da ostavi moj narod i zemlju na miru, poslala mi je prepisku sa mojim sada bivšim mužem. Nije znala da sam mnogo takvih dopisivanja ja dobila i da me ništa to nije iznenadilo. Tu se malo Severina zeznula, ali i to mnogo govori o njoj koja se dopisivala sa oženjenim čovjekom".

