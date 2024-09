"Tek sad vidim koliko je njemu teško": Poznati voditelj privremeno mijenja Sašu Popovića, otkrio detalje sa snimanja

Voditelj Voja Nedeljković deset sezona vodi muzičko takmičenje "Zvezde Granda", a sada se prvi put našao u ulozi moderatora privremeno mijenjajući Sašu Popovića.

Kako je prvi čovjek Granda, Saša Popović trenutno na bolovanju, Voja Nedeljković se našao na njegovom mjestu, te je istakao koliko je to zahtijevna uloga.

"Teško. Iskreno teško. Veliki mi je zadatak bio. Znam da je Saša na oporavku i očekujemo ga da se vrati i želimo da se vrati, jer zaista je vrela stolica. Ja godinama radim, ali uvijek neki drugi posao, ne ovaj koji on radi. Tek kad sjedneš na tu stolicu shvatiš šta sve moraš da držiš pod kontrolom, i pjevače, i žiri, pogotovo sad kad oni ne vide pjevača ili pjevačicu, već ih samo čuju… Ne smeš da im sugerišeš, tako da je jako teško, a mogu da zamislim koliko je tek teško onda kad dođe dvoboj između mentora. Kad imaju svako po svog kandidata. Neko dvoje sedi sa Sašom, a onih šestoro sjedi tamo i daju ocjene. E, onda je to zaista izraelsko-palestinski sukob."

Nedeljković je dodao da se za emisije ne sprema: "Ne, nema tu pripreme zato što je ovo živa stvar. Ovo nije predstava pa ti imaš siguran tekst. Onda bi mogao da se pripremiš pa da kažeš kako ćeš ovoga puta svoj tekst da kažeš brže ili sporije. Ovdje nema toga, sve je improvizacija zato što radiš sa živim ljudima i ne znaš da li ćeš imati nekog super genijalnog pjevača ili ćeš imati nekog ko je prošao ne znaš ni ti kako na audiciji, pa je sad došao ovdje i raspada se. Ne možeš da se pripremiš jer ne znaš kako će oni da reaguju. Za neke ljude misliš dobiće glasove, a oni ih ne dobiju ili dobiju 1 ili 2. Za neke ti se čini da su onako prosječni, oni dobiju 4 ili 5 glasova. Ovo je kao voda, ne možeš ti sada vodu da oblikuješ kako si zamislio unaprijed."

Voditelj je progovorio o novinama u ovogodišnjoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja. "Uvijek ima nekih iznenađenja i mislim da će se nešto promijeniti u drugom krugu, kada budu već imali svoje mentore, ali otom-potom. To čekamo Saleta da nam kaže šta ćemo i kako da guramo. Mnogo je zanimljivije i dinamičnije sada i sviđa mi se ovo što oni imaju prava na panik taster, ne, za i da budu neutralni. Bosanac je nekako čini mi se najviše Švajcarac. On je neutralan, neće da se zamjera, ni da daje ni panik, a da da nekome glas, teško, jer on izbjegava radne obaveze da dobije nove đake (smijeh), da se sad on muči sa time. Šalu na stranu, to je jedna sjajna ekipa ljudi koja funkcioniše i nije slučajno da je to ubjedljivo najgledanija emisija, i to godinama, što je zaista nemoguća misija da sa ovakvim formatom zakucavaš rejtinge svake subote na nacionalnim televizijama u regionu, u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji."

Momenat kada ga je Popović pozvao za "Zvezde Granda"

"Ja sam mislio da se on zeza sa mnom, jer on meni kao - 'Je l’ ti dolaziš?'. Te 2013. godine on meni pošalje poruku 'Hajde dolazi da vidimo ovo za Zvezde Granda?'. Ja ga pitam da li mu treba najava, pri tome ne pričamo nego se dopisujemo, jer sam inače godinama za Grand radio one audio najave za audicije i neke koncerte. Davao sam glas, nisam vodio emisiju. A on meni ono njegovo 'Hajde dolazi, je l’ ćeš da dolaziš?'. On je valjda mislio da je mene neko već zvao, a niko me nije zvao. Pošaljem mu poruku šta mu treba za 'Zvezde Granda' , a on će na to meni 'Pa ono - ti i Sanja Kužet'. Ja sam Sanju tada znao samo sa ekrana, nisam ženu nikad upoznao ovako tet-a-tet. Ja ga okrenem 'Alo bre, Voja Nedeljković ovdje, kome ti šalješ poruke?' a on će meni 'Pa tebi'. Pitao sam ga o kakvim se 'Zvezdama Granda' radi, a on je na to rekao 'pa hoćeš da radiš il’ nećeš da radiš?'. Šta bre da radim, čovječe je l’ si ti lud? Pozvao me je da odem kod njega na razgovor i tada mi je objasnio šta hoće. Nije mi on rekao tipa 'moraš' nego mi je dao priliku. Rekao mi je kako vidi mene u toj ulozi, da sad sebe ne prepričavam njegovim riječima, i ja kažem hajde da zagrizemo. Hajde da probam jednu godinu, pa šta bude, i to ispade na kraju 11 godina".

