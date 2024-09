"Zvala me je da dođem i stavila kovertu na sto": Đorđe David ispričao šta je Ceca Ražnatović uradila za njega

Pjevač i član žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda Đorđe David, ispričao sve o susretu sa folk pjevačicom

Roker Đorđe David je početkom godine doživio saobraćajnu nesreću u Sjevernoj Makedoniji, kada je usmrtio ženu nakon sudara na auto-putu.

"Sve što se desilo, nije se desilo iz moje neodgovornosti. Oni su mi rekli tamo da je to nesrećan slučaj sa smrtnim ishodom u kojem sam ja bio učesnik. Kako god to zvučalo, da prevedemo na prost jezik, ja sam udario ženu koja je od tog udarca preminula. Postoji ta priča koja je prethodila svemu tome, ali to je nešto što mene tišti i zaista sam dao sve od sebe da bih to izbjegao. Na žalost, nije bilo moguće", pričao je ovim tragičnim povodom pjevač.

Sada je, gostujući na WTF radiju, ispričao da je imao podršku prijatelja, da je svako od njih rekao "da zove ako bilo šta zatreba", ali da mu je samo Ceca rekla da dođe kod nje.

"Stavila je kovertu i rekla, nemoj da se svađamo, znam da si bez kola kao bez nogu", rekao je David.

