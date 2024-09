"Nose pare lopatom": Mreže pune snimaka s roleksima i novčanicama, pjevačica otkrila kome ide bakšiš sa romskih veselja

Pjevačica Slađa Alegro je jednom prilikom otkrila da godišnje nastupi na 10, 15 romskih veselja

Društvene mreže su prepune snimaka s romskih veselja na kojima se vidi kako domaćini i gosti čašćavaju pjevače. Među najvećim "kraljevima bakšiša" su Jana Todorović, Radiša Trajković Đani, Tea Tairović ,Sandra Afrika, Ćana i mnogi drugi, a njihova koleginica Slađa Alegro je, gostujući u jednoj emisiji, rekla da je istina drugačija od one koja je predstavljena u javnosti.

"Ti klipovi što kruže, sa čudnim dijeljenjem novca na razna mjesta, to su uglavnom romske zabave, ima svega. Ali ljudi ne znaju pravu stranu priče, misle da je sav taj novac koji donesu lopatom ide vama, to nije tako. Vi kad radite nastup, dogovorite cijenu, rijetko kad se rade tezge za bakšiš", rekal je Slađa u "Premijeri - Vikend specijalu", pa dodala:

"Te pare vas ne zanimaju, ide organizatoru, uglavnom na tim proslavama bude mnogo muzičara. I po 30, pa svi podijelimo. Niko se ne žali, ali u samom startu se dogovori cijena".

Pjevačica je istakla da barem jednom mjesečno nastupi na nekom romskom veselju i da nosi najlepše utiske.

"Kod mene nema specifičnih situacija, ja bar jedno 10, 15 romskih veselja odradim tokom godine. To su pravi domaćini, lijepo vas dočekaju, isprate, oni žive za te momente, njima je puno srce što ste vi došli. Oni se vesele uz najtužniju muziku, to je obilježje njihovih proslava. Tu daju novac. To su velike proslave, jako lepe, sve je gala, divno ste dočekani, divno ispraćeni... To su proslave za koje ti ljudi žive. Odvoje novac da dovedu nekog sa estrade. Njima su to jako važni dani, meni je zaista lijepo".