PJEVALE NA ROMSKOJ SVADBI I ZABRANILE EMITOVANJE SNIMAKA? Ceca i Tea Tairović plaćene 70.000 eura, oglasili se menadžeri

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović i Tea Tairović nastupale na romskom slavlju u Sjevernoj Makedoniji, a za nastupe navodno bile plaćene 50.000 i 20.000 eura

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Svetlana Ceca Ražnatović i Tea Tairović bile su najveće zvijezde na nedavno održanom "Romskom balu" u Sjevernoj Makedoniji, a mediji prenose da su se obje pjevačice pobunile kada su saznale da će njihov nastup biti sniman i emitovan u okviru emisije "Svadba od milion eura".

Pjevačicama se to nije dopalo, pa su svoje pojavljivanje i izlazak na scenu uslovili zabranom emitovanja, kako na televiziji, tako i na Jutjubu.

"Situacija je bila krajnje neprijatna. Ceca je bila baš bijesna. Ovo nije prvi put da se ovako nešto događa. Tea je takođe imala iste uslove kao Ceca, što je sve začudilo, jer ona nikad nije pravila probleme ovakve vrste", rekao je izvor Kuriru i otkrio da je Ceca za 50 minuta plaćena 50.000 eura.

"Ceca je pevala 50 minuta i za to je plaćena 50.000 eura. To praktično znači da je za minut pjevanja plaćena po 1.000 eura. Tea je pjevala duže, a njeno gostovanje plaćeno je 20.000 eura. Tu su bili i Đogani fantastiko, Muharem Serbezovski, Sara Relić, kao i romske muzičke zvijezde iz Sjeverne Makedonije: Bernat, Tarkan, Džefrina i Cita, koji su dobili mnogo manje honorare, ali nisu pravili nikakve probleme oko emitovanja njihovih nastupa u emisiji 'Svadba od milion eura'".

U samoj emisiji je navedeno da je njihova ekipa pozvana na "Romski bal" koji je i javni događaj, te da su opet imali problem sa Ražnatovićkom, kojoj se ovaj put pridružila i Tairovićka.

Pogledajte 00:15 tea tairović Izvor: instagram/tea_tairovic Izvor: instagram/tea_tairovic

"Da li je toliki problem da ljudi vide da su Ceca i Tea nastupile na "Romskom balu", koji je zaista izgledao glamurozno? Zašto se Ceca i Tea razlikuju od svojih kolega koje su nastupale iste večeri i nisu imale problem da se snimaju na ovom događaju. Ne zaboravite da mi nismo imali problem ni sa najvećom balkanskom zvijezdom Lepom Brenom, koja je pjevala prošle godine na milionskoj svadbi na obali mora, već se veselila sa svim gostima, a našoj ekipi je uputila tople pozdrave. Ceca i Tea nisu ispale fer ni prema nama, ni prema ljudima koji su učestvovali na ovom balu. Mi ćemo biti objektivni i reći ćemo da su napravile sjajnu atmosferu, a posebno Tea, koja je igrala i dala sve od sebe da gosti uživaju", istakli su autori ove emisije u izvještaju sa bala.

PR službe pjevačica su se oglasili ovim povodom i rekli: "Niko iz produkcije emisije nije tražio saglasnost Ceca mjuzika za snimajuća prava koncerta. Po zakonu, bez dobijenih prava ne mogu javno da emituju koncert", rečeno je iz Cecinog PR tima, dok je u ime Tee, izjavu dao njen menadžer Nikola Bojić.

"Tea nije dobila zahtjev od organizatora ili produkcije da se javno emituju njene pjesme. Da biste emitovali nečije pjesme za to je, prema zakonu, potrebno da imate pisanu saglasnost a ne da samo dođete i upalite kameru. Kada je riječ o snimanju koje nije profesionalno snimanje, a od kog se kasnije ne profitira na za to predviđenim platformama, to svakako nije bilo nikome uskraćeno. Pod tim mislimo na snimanje mobilnim telefonima, što su gosti naravno bez ograničenja činili, a Tea kasnije sa zadovoljstvom, kao što to uvijek čini kada je reč o njenoj publici, šerovala na svojim profilima na društvenim mrežama".