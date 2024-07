"MIROSLAV ILIĆ JE PROBLEMATIČAN" Poznati kompozitor opleo po estradi - Brena je imala razarajuću pamet za pevačicu

Poznati kompozitor Milutin Popović Zahar otkrio je detalje saradnje sa nekim od najpoznatijih pevača sa ovih prostora.

Kurir TV

Čuveni srpski i jugoslovenski kompozitor i violinista Milutin Popović-Zahar komponovao je neke od najvećih hitova naredne muzike kao što su: "Vidovdan", "Ivanova korita", "Mile voli disko", "Neznanka", "Jedan dan života" i mnoge druge, a sada je otkrio koliko mu je bilo teško da sarađuje sa velikim zvezdama.

"Lepu Brenu sam ja napravio iako se ona hvali da je sa neba dobila taj dar. Ja ne želim nikog da ogovaram, niko mi nije kriv. Ja sam sa njom radio, učio je kako treba da se ponaša, imam i slike da dokumentujem, jedna je nastala u mojoj kući ili hotelu Jugoslavija. Učio sam je držanju, ma svemu. Prva tri albuma sam joj ja radio. Kad se setim tog perioda, pamtim ga po lepom. Brena je imala razarajuću pamet za pevačicu. Jako se dobro adaptirala. Ja sam joj napravio mega hitove. Naš rastanak je došao kada je konkurencija zabanjaka videla da im Brena otima novac i slavu. Onda su krenuli prvo da "pogube "vođu. Na mene izvrišili atentat, u figurativnom smislu, ali sam preživeo. Nju kad su slali za "Jugoviziju" nisu želeli da uzmu moj pesmu nego od mog druga Bate Kovača. Ja sam napravio "Blondi sa Balkana" za koju verujem da bi se i danas slušala, ali su oni odabrali njegovu. Saša Popović i Brena su imali loše razmišljanje čim su otkačili čoveka koji ih je stvorio, odnosno mene. Činjenica je da pesme koje sam im ja radio se i dalje pevaju", kaže Zahar.

Milutin je tokom višedecenijskog rada sarađivao sa mnogima, ali se privatno sa retkima družio.

"Ja sam na estradi bio prijatelj sa nekim ko je govorio da nema ni jednog prijatelja sem mene, a to je Toma Zdravković. Došlo je dotle da sam morao da pijem uporedo sa njim, što je bilo nemoguće. Na jednom koncertu u Sarajevu, ušli smo u kuhinju hotela, svi su pevali sa nama, konobari i kuvari lupali u tiganje i šerpe, to je bio urnebes. Tad je izgovorio "Jel sam ti rekao, ako hoćeš veliki uspeh, moraš da piješ". Bio je u pravu."

Zahar ističe da nije imao preteranih problema sa pevačima tokom saradnji, ali smatra da on za druge nije bio baš lak.

"Svako ko me je odabrao za saradnju morao je da svari težinu koju sam ja donosio često svojim izjavama. Kad sam bio vrlo mlad bio sam vrlo drčan blesav. Da sam bio pevač ja nikad od Zahara, odnosno od sebe ne bih uzeo pesmu. Snežana Đurišić je bila laka za saradnju. Ona je kao koka kojoj ponudš zdele sa kukuruzom, pšenicom i ne znam čim već, daš joj izbor da bira, ali nikad ne uzme ono što joj prvo pokažeš. Uvek ima neki fazon u njoj. Ponudiš jedno, to odbije, pa uzme nešto drugo. Vera Matović je poslovna, šarmantna pevačica ali i vrlo probirljiva. Ono što oseti to uzme, nema tu mesta govora. Kako odluči, tako bude", priča Zahar i nastavlja:

"Doris Dragović je bila fenomenalna za rad. Nije bila zahtevna. Znala je da proceni sve. Rekla mi je šta želi da bude u pesmi, ja to uradio, pošto mi je pesništvo u korenu bića. Čak je i zaplakala uz pesmu "Santa Marija". Dalmatinke se nikad neće naljutiti na tebe, ako im se nešto ne sviđa, telefonom će to lepo upakovati da te ne uvrede. Miroslav Ilić je vrlo problematičan. Kod njega nema puno priče, ili hoće ili neće. Pesmu "Jedan dan života" je uzeo bez reči. On i Brena su se jedini put slagali savršeno dok su radili tu pesmu."