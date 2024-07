DA LI BISTE PREPOZNALI INDI S POČETKA KARIJERE? Poredili je sa Majom Nikolić, htela da smrša pa jedva preživela

Indi Aradinović je od početka karijere imala drastične transformacije u pogledu fizičkog izgleda.

Malo ko bi prepoznao pevačicu sa plavim pramenovima, kada se pre 20 godina pojavila u tada popularnoj emisiji na Pinku sa Bakijem B3. Indi je svoju muzičku karijeru započela pre dve decenije, a malo ko zna kako je izgledala kada je tek kročila na scenu.

Mnogi njene muzičke početke vezuju za "Zvezde Granda", a retko ko zna da je pre prijavljivanja na audiciju, objavila duet sa Bakijem, koji je takođe pevačicin brat. Tada je imala potpuno drugačiju frizuru nego danas, ali i boju kose, pa mnogi njen tadašnji izgled porede sa Majom Nikolić.

Vremenom je menjala boju kose, izvestan period se farbala i u crveno, da bi se sada ponovo vratila u crnke. Zapalila je estradu hitom "Bato bre", koji je napisao Zoran Marjanović, sa kojim je povezuju ovih dana. Takođe, jedan vremenski period vodila je i bitku sa viškom kilograma, pa je nakon operacije smanjenja želudca, usled komplikacija jedva preživela, o čemu je otvoreno pričala. Iako je sada zadovoljna rezultatima, fotografije sa početka karijere bi verovatno želela da spali.

Jedva preživela operaciju, pa joj pukao silikon

Bila je prirodna lepotica, dok je danas ipak podlegla trendu estetskih korekcija, kojima je korigovala sve ono što joj je smetalo. Indi je pre par godina objasnila da joj je pukao silikon, zbog čega je hitno morala na intervenciju. "Stavila sam za broj veće po doktorkinom mišljenju. Jako sam srećna što je nešto što je trunulo u mom organizmu otišlo zauvek. Puknuti silikoni", podelila je sa pratiocima na Instagramu.

Mnogo ozbiljnija situacija desila se kada je pre nekoliko godina ozbiljno zabrinula javnost jer je zbog operacije želuca i komplikacija nakon nje jedva izvukla živu glavu. "Znaju svi da sam među prvima imala problem posle operacije. Trebalo je da se skrati želudac i da idem kući. Odužilo se, došlo je do povrede slezine, krvarenja, pa posle povrede pankreasa koji je curio i napravio sepsu. Zahvaljujući našim doktorima, uspela sam da pobedim tu borbu", izjavila je tada.

Nova ljubav

Nakon razvoda od biznismena iz Danske, Indi se nije oglašavala po pitanju svog ljubavnog života, sve dok nedavno nije uslikana sa Zoranom Marjanovićem, kojem se sudilo za ubistvo supruge, pevačice Jelene Marjanović. na jednom prestoničkom bazenu. Na slikama se vidi kako se Zoran i Indi ljube u obraz, a dok ona leži na ležaljci on joj drži ruku na butini, nakon čega su krenula nagađanja da su u vezi. Iako je prvobitno Indi izjavila da je to "prijateljski", u poslednjem intervjuu je otkrila i da su se poljubili.

Svi su komentarisali njihov blizak odnos ali i izgled pevačice u kupaćem kostimu.

I dalje veruje u brak i priželjkuje trudnoću

Oni zajedno rade na njenom novom albumu, a Zoran joj je na početku karijere uradio pesmu "Bato, bre". Sada je Indi otkrila i ostale detalje. Na pitanje da li je "Zoran samo njen", rekla je novinarima: "Moraćete to njega da pitate da li je samo moj. Ja koliko znam jeste". Rekla je i da je veoma srećna: "Zalećem se da sve ovo ispadne kako treba i puni smo energije, ideja što Zoran, nekako čini mi se da se vratio u neku svoju energiju koja je tada bila padala za prvi albumi one pesme i eto", objasnila je za Kurir.

"Pa videćemo kako će funkcionisati ovo, mi smo tek počeli da se zabavljamo, za sada se samo simpatišemo a da li ćemo da krenemo, to ćemo da vidimo. Do Nove godine bi on stvarno trebalo da ima kapacitet da me zavede i da me slomi", rekla je Indi za Scandal.

Iako je se brzo razvela, dodaje da još veruje u brak. "Nikad nisam prestala da verujem u brak. To što sam imala promašen prvi, ne znači da ne postoji brak", rekla je ona, pa otkrila da li bi se udala za Zorana: "Biće sve po mom", kratko je odgovorila Indi, pa se na pitanje o trudnoći nije mnogo bunila. "Bože, pa hvala Bogu, onda ćemo napraviti još jednu pesmu, onako živopisnu o trudnoći", potvrdila je pevačica.

