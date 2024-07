"NEKA NAS SVI OSUDE" Progovorila o vezi sa Zoranom Marjanovićem - Sa Editom ne pričam, javila se kad je vidjela slike!

Indi Aradinović otkrila i šta joj kažu prijatelji o vezi sa Zoranom Marjanovićem

Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić

Indi Aradinović i Zoran Marjanović već neko vrijeme rade na njenom novom albumu, ali su, navodno i u emotivnoj vezi. Sada su, u zajedničkom razgovoru za Kurir, otkrili detalje profesionalne saradnje, a i komentare koji su se usijali nakon što su objavljene njihove zajedničke slike sa bazena.

"Moji saradnici i ja daćemo maksimum od sebe da se pjesma "Bato bre" ponovi, ali tu se bog zapravo pita da li je nešto hit, niko ne može da zna da li je hit. Mi možemo samo da čujemo da je pjesma hitčna. Indi ima tu harizmu i energiju, ima taj orijent koji jednostavno nosi u sebi, to pleni. I ona je neko ko može da iznese pjesmu. Sad je malo baš gužva pred golom, evo 200 nekih pjesama je izašlo u poslednjih mjesec dana. I da imamo najveći hit, ne bih bio za to da sad to izbacujemo", rekao je Zoran i progovorio i o emocijama sa kojima radi na pjesmama za Indi.

"Ah, emocije... O emocijama može mnogo da se priča. Da, Indi je normalno prirasla srcu. Pa sad, muza malo pripada umjetnosti, ali dobro, muzika je. Ponosan sam na nju. Miljenica mi je. I ko misli da je njeno već kao prošlo, mogu da kažem žargonski, malo su se zeznuli".

Indi je otkrila kakav je Zoran bio prije 20 godina, a kakav je danas.

"Isti je, malo se promijenio. Život ga je promijenio, ali je on kao on isti. Ništa tu nije novo, čak je možda još bolji, zreliji. On je tvrdoglav i čvrsto stoji na svojim nogama i iza svojih riječi. Težak je jako, a koliko je težak, toliko je i lak. Njega je lako i zavoljeti i prihvatiti, i razumjeti što on kaže. Priča prosto i direktno. Opasan je. Nije manipulator, mudar je. Mudar, manipulativan, simpatičan...", rekla je Indi i dodala:

"Ne znam da li je lako zaljubiti se u Zorana, nisam se tako brzo zaljubila".

Na pitanje šta njeni prijatelji kažu na njihovu vezu, rekla kako njih dvoje nemaju prijatelje, a onda se osvrnula na komentare porodice.

"Sve najgore. Šalim se. Mi smo odrasli ljudi, šta može da se kaže za nešto što je najljepše na svijetu? Ako mi nešto loše radimo, eto, neka nas osude odmah. Mi smo dvije zdrave osobe koje treba da pronađu svoju srodnu dušu".

Indi je otkrila da je njena sestra Edita u medijima saznala za njenu vezu sa Zoranom.

"Zna, kako da ne. Sad kada je vidjela fotografije, javila se. Dugo vremena nemamo kontakt. Tako je najbolje zasad. I jako se volimo i poštujemo i podržavamo kada ne pričamo".