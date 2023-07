"PIJEM ALKOHOL, OBOŽAVAM MARIHUANU, PLAĆAM DEVOJKAMA ZA USLUGE": Gastoz šokirao priznanjem o porocima - Privodili su me!

Nenad Marinković Gastoz je u jednoj emisiji progovorio o svim svojim porocima, bez pardona!

Izvor: Instagram/gasttozz

Bivši učesnik nekoliko rijalitija Nenad Marinković Gatoz koji je poznat po otvorenim stavovima i šokirao je otvorenim priznanjima o svojim porocima, kada je otkrio šta voli da konzumira i čije usluge redovno plaća.

"Nenade, vezuju te za blud, razvrat, nemoral, lake žene, opijate, drogu, s*ks, alkohol... Kada nekome kažeš Gastoz, njemu pada sve to na pamet. Jesi li ti stvarno takav?", pitao ga je voditelj u emisiji.

"A koje su to žene lakog morala? Pa više verujem nekoj osobi koju platim, mislim, nemam te manire, volim kada odem preko gde je to legalno i sve, da platiš sponzorušu, prodavačicu ljubavi to, nemam problem s tim. Moje usluge nemaju cenu, ja to džabe radim", rekao je Nenad, a na pitanje voditelja da li je policija upala u njegov stan zbog 50 grama kokaina, bio je začuđen.

"To su gluposti. Policija me je privodila na trežnjenje, skidali su me sa granice, kanabis i tako to. Jedini sam tad bio u lovi, i da ne bi skidali sve, ja sam sebe prijavio", objasnio je Gastoz, pa priznao šta konzumira od opijata.

"Najviše koristim alkohol, obožavam marihuanu i travu. To je prelepo i kad bi svi to pušili, bilo bi mnogo drugačije. Ovo što ja pričam, nema neku težinu", šokirao je Gastoz izjavama.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:25 OSEĆAM SE KAO ERA OJDANIĆ! Gastoz otkriva kako se provodi na odmoru: Ako UMREM, neka to bude ispod PALME! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!