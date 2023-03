PUKLA LJUBAV TANJE SAVIĆ I 11 GODINA MLAĐEG DEČKA?! Žestoko se posvađali - "Njegovoj porodici ovo smeta kod pevačice"

Pevačica Tanja Savić navodno se žestoko posvađala s novim dečkom nakon čega je usledio raskid.

Nedavno je osvanula vest da je Tanja Savić navodno u vezi sa 11 godina mlađim Muhamedom, a šuška se i da zbog ove ljubavi ne priča s majkom. Pevačica se kako se sada navodi prethodnog vikenda žestoko posvađala s novim dečkom, te su njih dvoje trenutno u vrlo zategnutim odnosima. Kako je rekao izvor blizak pevačici, do navodne rasprave između njih je došlo jer su mediji saznali njegov identitet, što on nikako nije želeo.

"Tanjin dečko smatra da je ona ispričala za njihovu vezu nekome ko joj baš i nije blizak, što mu je donelo probleme. On nikako nije želeo da njegovo ime dospe u medije. Kad se saznalo za njih, mnogi iz njegovog okruženja su mu rekli da je bolje da na tu priču stavi tačku. Njegovoj porodici smeta to što je ona razvedena i starija od njega, ali i to što je u javnosti prisutna najviše zbog svojih ljubavnih afera i prepucavanja s bivšim suprugom", rekao je izvor za "Kurir" i dodao:

"Kad je video šta ljudi komentarišu na društvenim mrežama i kako ga vređaju na nacionalnoj i verskoj osnovi, baš se razočarao. Zbog svega toga, sad su u baš zategnutim odnosima. Ljut je i zbunjen zbog svega. Da li će uspeti da prevaziđu tu krizu, videćemo. Tanji je sve ovo teško palo, tužna je već nekoliko dana. Iako je očekivala da će ljudi lepo prihvatiti njenu vezu, ona je naišla na osudu sa svih strana, pa i od svoje porodice. Trenutno nisu u kontaktu, a on planira da se početkom aprila vrati u Ameriku".

Nakon što je Tanja sama priznala predstavnicima medija da je zaljubljena, srećna i ispunjena u ljubavi, novinari su istraživali i došli do saznanja, koja doduše ona nije zvanično potvrdila, da je pevačica u vezi sa jedanaest godina mlađim muškarcem, izvesnim Muhamedom iz Bijeljine, koji živi i radi u Americi.

"Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega. Ne bih volela da se o meni i mom partneru priča javno. Stiglo je proleće, sve se budi, pa i naša srca. Priznajem, zaljubljena sam. Osvojio me jedan sjajan muškarac, od kojeg sam dobila ogrlicu i minđuše za rođendan. One imaju veliku simboliku i baš su mi važne", pohvalila se nedavno Tanja medijima.