"NIJE SE POJAVIO, A PRIJETNJE STIŽU SVAKI DAN" - RADE GA POZVAO NA KAFU: IZBJEGAVA SUSRET!

Danas je trebalo da bude održano suđenje između Kristijana Golubovića i Radeta Lazića, ali se bivši učesnik Zadruge nije pojavio.

Izvor: Kurir TV/screenshot/Instagram/screenshot/radelazic_

Bivši rijaliti igrač Rade Lazić podnio je prije tri godine dvije krivične prijave protiv Kristijana Golubovića zbog javnih prijetnji koje mu je nekadašnji učesnik Zadruge upućivao. Danas je u Prvom osnovnom sudu održano završno ročište, koje je zbog ponovnog nepojavljivanja Kristijana Golubovića odloženo.

Kako je Rade rekao, Golubović se uopšte ne pojavljuje na sudu i na ročištima, a sa prijetnjama ne prestaje - "Kao i prošli put on se nije pojavio, tako da je sudija odložila ročište za sledeći put. Imaju saznanja preko njegovog radnog mjesta, biće pozvan da imamo unakrsno ispitivanje i nadam se da će se on pojaviti na tom ročištu", istakao je Rade Lazić.

Rade je otkrio i da li je imao bliži neki susret sa Kristijanom - "Nismo, kako on sam izjavljuje da bi on to volio, ja sam bio i prije nekih mjesec dana u Beogradu, on zna da imamo suđenje i danas, ja ne izbjegavam, a on se ne pojavljuje. On priželjkuje da se vidi sa mnom, zna kad sam u Beogradu, a on to izbjegava, ja sam tu još nekoliko dana, možemo i kafu da popijemo što se mene tiče", poručio je Lazić i dodao da još uvijek dobija pretnje: "Da, postoje prijetnje, svaki dan stižu, kako ovde, tako gore u Beču, preko nekih prijatelja".

Za ovaj slučaj, Goluboviću je zaprijećena novčana kazna, a u Rumi se vodi postupak za koji Lazić traži zatvorsku kaznu. Sukob između Golubovića i Lazića datira još od rijalitija ''Farma'' u kom je došlo i do fizičkog obračuna između njih dvojice, a zatim su uslijedile i javne prozivke.

Rade Lazić je nedavno doživio tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio tjelesne povrede, ali na sreću nije bio životno ugrožen. Kadrove strašne nesreće podijelio je na društvenim mrežama: